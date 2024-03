Ritardo treni per un cadavere sui binari a Settimo Torinese: sospese linee Torino-Milano e Chivasso-Pinerolo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Treni a lungo fermi per un cadavere sui binari a circa un chilometro dalla stazione di Settimo Torinese. La circolazione è stata sospesa dalle 7:45 alle 11:50 sulla linea Torino-Milano e sulla Chivasso-Pinerolo, per poi tornare regolare seppure con ritardi.

Donna morta sui binari a Settimo Torinese

La vittima è una donna, che è stata investita da un treno della linea Torino-Ivrea a Settimo Torinese nella prima mattinata di venerdì 8 marzo. L’investimento è avvenuto all’altezza di via Della Costituzione.

Interrogato dalle forze dell’ordine, il macchinista ha dichiarato di averla vista distesa sui binari e di non essere riuscito a fermare in tempo il convoglio. L’uomo stava conducendo il treno bimodale della Valle d’Aosta in direzione Torino.

Una mappa di Settimo Torinese, comune di oltre 45.000 abitanti della città metropolitana di Torino, in Piemonte.

Potrebbe dunque trattarsi di un suicidio o di un malore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Settimo Torinese e gli agenti della polizia ferroviaria di Chivasso, a cui competono le indagini.

Il treno, carico di pendolari, è rimasto fermo per circa un’ora e solo dopo le forze dell’ordine hanno permesso ai passeggeri di scendere.

Sono in corso gli accertamenti del caso necessari per stabilire l’identità della donna coinvolta e per chiarire i contorni del dramma. Le forze dell’ordine, fra le altre cose, hanno verificato la presenza sul luogo di eventuali telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire un aiuto alle indagini.

Ritardi e bus sostitutivi

Dalle 7:45 alle 11:50 di venerdì 8 marzo sono state bloccate le linee convenzionali Torino-Milano e Torino Ivrea. Disagi sulla linea Sfm1 Chieri-Rivarolo Canavese (lato Rivarolo) e Torino Stura (lato Chieri). Il treno Intercity partito da Salerno alle 20:38 di giovedì 7 marzo e il cui arrivo era previsto a Torino Porta Nuova alle 9:20 si è fermato a lungo a Vercelli.

I disagi sulle linee sono andati a sommarsi a quelli dello sciopero generale indetto per l’8 marzo, che ha coinvolto in parte anche la circolazione dei treni.

Trenitalia ha attivato il servizio dei bus sostitutivi e ha riprogrammato l’offerta ferroviaria.