Cadavere di una giovane donna ritrovato nel fiume Mincio, a Mantova: mistero sull'identità, c'è una pista

Ha i contorni di un giallo il ritrovamento fatto nelle acque del fiume Mincio, nel mantovano. Il cadavere di una giovane donna è riaffiorato e ora si indaga per capire cosa le sia successo ma soprattutto chi sia. Una pista porta ad una ragazza scomparsa da pochi giorni.

Il corpo è riaffiorato a Ponti sul Mincio

Tutto è accaduto nella serata di ieri, venerdì 14 luglio 2023. Lungo la pista ciclabile che collega Mantova a Peschiera del Garda, nel piccolo comune di Ponti sul Mincio, un dipendente di un vicino agriturismo ha notato qualcosa in acqua.

È emerso che si trattava del corpo senza vita di una donna, già recuperato e portato per accertamenti a Mantova, dove gli inquirenti procederanno all”identificazione. Secondo quanto riportato da cronache locali come L’Arena, lo stato del cadavere esclude che fosse in acqua da diverso tempo.

Non sono stati trovati neppure segni di trascinamento, quindi il mistero è ancora più fitto. Al momento, non si esclude nessuna pista ma per identificarla i carabinieri della stazione di Monzambano potrebbero seguirne una in particolare.

Potrebbe essere Concetta Balzano, 32enne scomparsa

La Voce di Rovigo, infatti, dà in realtà già per appurato che il corpo ritrovato nel Mincio possa essere quello di Concetta Balzano, 32enne originaria della città veneta scomparsa due giorni fa dalla vicina Peschiera del Garda.

Il fidanzato ne ha denunciato la scomparsa e da allora i carabinieri si sono messi sulle tracce della donna, anche mamma di un bambino di tre anni e spostatasi a Peschiera in cerca di un lavoro estivo.

Come detto, al momento non è chiaro cosa abbia portato alla scomparsa della donna. Le cronache locali riferiscono che stava passando un periodo difficile a causa della morte della madre, avvenuta un mese fa, ma per capire se si tratti di una morte violenta o auto-inflitta, saranno necessarie ulteriori verifiche.

