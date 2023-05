Cadavere di una donna trovato da un pescatore nel fiume Piave a Spresiano: la 31enne era scomparsa da poco

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Macabra scoperta a Spresiano, in provincia di Treviso. Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un’ansa del fiume Piave, a ridosso di un viadotto autostradale, da un pescatore che ha subito allertato le forze dell’ordine. Il corpo è quello di Anica Pedice, scomparsa il 18 maggio scorso. L’allarme è scattato quando la donna, 31enne di origini rumene, non aveva fatto ritorno da lavoro. Sul mistero della donna scomparsa e poi trovata morta indaga l’autorità giudiziaria che già nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia sul corpo. Bisogna chiarire, infatti, quali siano state le cause della sua morte.

Il corpo della 31enne è stato ritrovato ormai privo di vita nella mattinata di domenica 21 maggio. A intravedere il cadavere è stato un pescatore.

L’uomo, infatti, ha segnato la presenza del corpo alle forze dell’ordine dopo averlo rinvenuto in corrispondenza di un’ansa del fiume Piave.

Spresiano, il comune in provincia di Treviso dove è stato ritrovato il cadavere della donna

Più precisamente, la donna si trovava nel Comune di Spresiano, in via Barcador e a ridosso di un viadotto autostradale in provincia di Treviso. Sono stati i carabinieri di Treviso, infatti, a raggiungere il posto.

Anica Pedice, la donna scomparsa e poi trovata morta

Il corpo è quello di Anica Pedice, la donna di 31 anni di origini rumene scomparsa da qualche giorno. Il 18 maggio, infatti, la giovane donna non aveva fatto ritorno a casa dopo il lavoro.

Così, è scattato l’allarme per le ricerche: a segnalare la scomparsa è stato il compagno di Anica Pedice.

In pochi giorni però, si è passati da un caso di scomparsa a un cadavere. La conferma dell’identità della donna, infatti, apre il mistero sulla vicenda.

La salma della 31enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’esecuzione dell’autopsia.

Al momento, infatti, non è possibile fare alcuna ipotesi sulle cause della morte della donna né sul momento del decesso della donna scomparsa.

Il cadavere dell’uomo scomparso a Battipaglia

Un caso analogo si è registrato il 18 maggio in provincia di Salerno. In un terreno privato a Battipaglia è stato ritrovato il cadavere di un uomo.

Il corpo appartiene a Dario Capozzoli, un 45enne di cui si erano perse le tracce da circa un mese. L’uomo, infatti, era scomparso da Campagna, il suo comune di residenza.

Anche in questo caso, l’accertamento delle cause del decesso è stato rimesso all’autopsia.