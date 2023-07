Cadavere carbonizzato di un uomo in auto ad Agliano Terme vicino Asti: il ritrovamento dei vigili del fuoco

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Macabro ritrovamento vicino Asti. Il cadavere di un uomo carbonizzato è stato ritrovato in un’auto ad Agliano Terme. La scoperta, sulla quale attualmente resta un’aurea di mistero, è stata fatta dai vigili del fuoco di Asti alle prime luci dell’alba di venerdì 14 luglio. I pompieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una colonna di fumo. Si trattava di un’auto in fiamme.

L’intervento dopo la segnalazione di un’auto in fiamme

Erano circa le 5:40 della mattina di venerdì 14 luglio quando i vigili del fuoco di Asti si sono imbattuti nel macabro ritrovamento del cadavere di un uomo carbonizzato.

I pompieri hanno raggiunto via delle Fontane ad Agliano Terme, comune piemontese in provincia di Asti, in seguito alla segnalazione ricevuta di una colonna di fumo nero e visibile anche a parecchia distanza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Agliano Terme, il comune piemontese in provincia di Asti dove è stato ritrovato il cadavere carbonizzato dell’uomo

Una volta raggiunto il posto, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento. Si trattava, infatti, di un’auto in fiamme. Per la precisione, la vettura era una Ford Fusion.

Ma subito dopo aver placato le fiamme, hanno scoperto che dietro il rogo si nascondeva ben altro.

Il cadavere trovato carbonizzato nella macchina andata a fuoco

Spente le fiamme, i pompieri di Asti si sono resi conto che all’interno dell’auto c’era il cadavere carbonizzato di un uomo.

Sul posto del ritrovamento sono anche intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri della locale compagnia per i rilievi necessari ad avviare le indagini sul caso.

Inizialmente non è stato possibile identificare la vittima, ma nel corso della mattinata sono stati resi noti alcuni dettagli sull’uomo.

Il cadavere appartiene ad un 43enne, cittadino di origine straniera residente ad Agliano Terme. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, l’uomo era un muratore e lavorava a Canelli.

L’ipotesi di suicidio

Stando a quanto scritto dal giornale ‘La voce di Asti’, l’uomo avrebbe avuto problemi di ludopatia e di dipendenza da alcool.

Sul cadavere sarà disposta l’autopsia, ma la pista più accredita sarebbe quella del suicidio. Il giornale di Asti, infatti, fa sapere che l’uomo – prima di uscire di casa – avrebbe riferito alla moglie l’intenzione di togliersi la vita.

La donna a questo avrebbe provato a impedire il peggio allertando i carabinieri, ma questo non sarebbe servito a scongiurare il peggio.

A febbraio una donna di 50 anni è stata ritrovata morta carbonizzata in auto a Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Sul caso della donna è in corso un’indagine per istigazione al suicidio a carico di ignoti.