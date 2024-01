C’è il derby Lazio-Roma e il Parlamento chiude prima: stop alla discussione sulle armi in Ucraina

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

C’è il derby Roma-Lazio allo stadio Olimpico della Capitale e la politica si ferma: il Parlamento italiano ha chiuso prima, alle 18:00 di mercoledì 10 gennaio causa quarto di finale di Coppa Italia, posticipando la discussione sull’invio di nuove armi all’Ucraina.

Derby Lazio-Roma, Parlamento fermo

Parlamento e governo sono pieni di tifosi di entrambe le squadre. Tifosi che avrebbero potuto assentarsi per andare allo stadio o per guardare la partita in TV.

In Senato siede anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, fra i banchi di Forza Italia.

Raggiunto dai giornalisti, Claudio Lotito ha dichiarato che durante questo “campionato del campionato” i tifosi “devono essere il dodicesimo uomo in campo”.

Il Senato ha optato per limitare i lavori, mentre la Camera ha deciso di andare avanti dopo le proteste di alcuni deputati.

Al Senato la conferenza dei capigruppo ha deciso di tagliare la discussione generale.

Il dibattito si è così aperto subito con le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, che erano arrivate alle 15:00.

Non è al momento noto chi abbia avanzato per primo la richiesta di tagliare la discussione generale, ma pare che la proposta abbia trovato un largo accoglimento.

La discussione generale è il momento in cui ogni senatore che voglia far sentire la sua voce può iscriversi a parlare entro un limite di tempo.

Dibattito sospeso alla Camera

Nel pomeriggio, fonti della Camera hanno reso noto che “non è previsto alcuno stop anticipato all’Assemblea”.

“I lavori odierni – viene fatto sapere – proseguiranno fino al termine dell’esame del piano Mattei, per continuare poi con il successivo provvedimento all’ordine del giorno (‘disposizioni in materia di illeciti agroalimentari’), come condiviso anche nel corso della conferenza dei capigruppo di oggi”.

Si attende per la serata il voto finale.

Dibattito parlamentare sulla proroga alle armi all’Ucraina

Sia maggioranza che opposizione hanno chiesto più volte che il Parlamento affrontasse il tema dell’invio di nuovi aiuti bellici a Kiev. Fra i più insistenti su questo tema, la Lega.

In mattinata la Camera ha approvato una risoluzione di maggioranza con la quale il governo si impegna a “mantenere un costante dialogo con il Parlamento in riferimento all’andamento del conflitto e sugli sviluppi politici e diplomatici”.