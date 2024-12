Busta paga di dicembre 2024 con tredicesima e bonus Natale, per chi lo stipendio è quasi raddoppiato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A dicembre pensionati e dipendenti riceveranno la tredicesima, la mensilità differita che di fatto raddoppia lo stipendio di dicembre a molti lavoratori. Quest’anno sarà accompagnata anche dal bonus Natale, il sussidio di alcune decine di euro concesso dal Governo riservati alle famiglie più bisognose e che si calcola esattamente come la tredicesima.

Arriva la tredicesima, stipendi raddoppiati

Come ogni dicembre, anche quest’anno poco prima del periodo natalizio dipendenti e pensionati ricaveranno la tredicesima. Anche se spesso viene definita mensilità “extra”, si tratta in realtà di uno stipendio posticipato.

Il denaro della tredicesima viene detratto da tutti gli stipendi dell’anno, ritardandone di fatto l’erogazione al dipendente, che potrà usufruirne soltanto poco prima di Natale. Questo vale anche per i pensionati.

Secondo i dati della Cgia di Mestre, saranno 35,7 milioni gli italiani che riceveranno la tredicesima nel 2024. Il totale del denaro pagato sarà di 44,8 miliardi netti, mentre 14,5 miliardi finiranno nelle casse dello Stato sotto forma di tassazione.

Quando arriva la tredicesima

La tredicesima non ha un giorno fisso di erogazione, dato che, nel caso dei dipendenti ad esempio, non dipende dallo Stato centrale ma dalle varie imprese private che decidono in quale giorno di dicembre consegnare il dovuto ai propri lavoratori.

Solitamente, per i dipendenti privati il giorno prefissato è la vigilia di Natale, il 24 dicembre, o alcuni giorni prima. Per i dipendenti pubblici esiste invece un’emissione unica l’11 dicembre, che però ha alcune eccezioni.

Il 13 dicembre la ricevono i supplenti brevi e i vigili del fuoco volontari. Il 16 dicembre arrivano invece le indennità aggiuntive. Per i pensionati invece, la data prefissata è solitamente il 2 dicembre.

Il bonus Natale

Insieme alla tredicesima, alcune persone riceveranno anche il bonus Natale, un sussidio che il Governo aveva previsto per gennaio ma che è stato spostato a dicembre. Una volta richiesto al proprio datore di lavoro, questo va ad aggiungersi proprio alla tredicesima.

Bisogna però avere un reddito inferiore a 28mila euro e avere almeno un figlio a carico per ottenerlo. Essendo composto da un taglio sulle imposte poi, non lo potranno richiedere coloro che rientrano nella no tax area, sotto a 8.500 euro di reddito annuo.

Le richieste ad oggi sono più di 100mila. Il bonus Natale può arrivare fino a 100 euro, ma viene calcolato come la tredicesima. Dipende quindi da quanti mesi di stipendio il lavoratore ha ricevuto nel 2024.