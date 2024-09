Bus frena di colpo a Montesilvano vicino Pescara, passeggero 66enne cade battendo la testa a terra e muore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il passeggero di un bus è morto a Montesilvano, in provincia di Pescara, in seguito a una caduta su un mezzo della Tua, l’azienda dei trasporti abruzzese. L’incidente è avvenuto quando il conducente ha dovuto frenare bruscamente nei pressi di una rotatoria per evitare lo scontro con un’automobile. L’uomo di 66 anni è caduto e ha battuto la testa, perdendo così la vita.

Cade sul bus a Montesilvano: morto

Il drammatico incidente è avvenuto venerdì 27 settembre nei pressi della rotatoria di Santa Filomena a Montesilvano, in provincia di Pescara.

L’autista del bus della Tua, l’azienda di trasporto regionale, si è trovato a dover arrestare la marcia all’improvviso, quando un’auto proveniente da una strada laterale ha rischiato di collidere con il mezzo.

Durante la manovra repentina, come riportato da Ansa, un passeggero di 66 anni ha perso l’equilibrio e, cadendo, ha battuto violentemente la testa contro gli estintori presenti sul veicolo.

La dinamica dell’incidente

L’impatto si è rivelato, purtroppo, mortale per l’uomo. Secondo le prime ricostruzioni, il 66enne era probabilmente in piedi al momento della frenata.

In seguito all’incidente anche altre persone sarebbero rimaste coinvolte. In particolare è stato segnalato il ferimento di una donna, anche se le sue condizioni non sono state giudicate gravi.

I sanitari del 118 e la polizia locale sono intervenuti rapidamente sul posto, e il magistrato ha disposto il sequestro dell’autobus per ulteriori indagini.

Chi era il passeggero morto sul bus

La persona deceduta era originaria di Cupello e risultava residente a Brescia. Il conducente dell’auto che ha causato la brusca frenata del bus non si sarebbe accorto dell’accaduto e si è quindi allontanato dalla zona della rotatoria. Successivamente, è stato rintracciato dalla polizia locale per effettuare gli opportuni accertamenti.

“Un bus Solaris matricola 701 di 18 metri della Tua era costretto ad effettuare una brusca frenata per evitare l’impatto con un’autovettura che si immetteva in carreggiata da una traversa laterale senza rispettare la precedenza” ha dichiarato l’azienda Tua in una nota ufficiale sull’accaduto.

“A causa della frenata, per cause ancora in corso di accertamento, un passeggero sul bus perdeva la vita. Le indagini e i rilievi sono in corso di svolgimento da parte della Polizia Municipale di Montesilvano” si legge nel comunicato, in cui l’azienda dei trasporti ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima.

Il messaggio del Sindaco di Montesilvano

Anche il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Marinis, ha espresso il proprio cordoglio una volta appresa la notizia del tragico incidente.

“Un incidente così improvviso e violento lascia tutti sgomenti” ha dichiarato De Marinis. “Come primo cittadino, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Montesilvano, porgo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene. Un pensiero commosso va a tutti i suoi cari: la nostra comunità è vicina a loro in questo momento di lutto e di profondo dolore”.