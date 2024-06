Madre e figlia investite e uccise da un treno alla stazione di Montesilvano in Abruzzo, circolazione sospesa

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia nella stazione di Montesilvano, in provincia di Pescara, dove una donna e una bambina sono state travolte e uccise da un treno. Le vittime erano probabilmente madre e figlia.

Madre e figlia travolte da un treno nella stazione di Montesilvano (Pescara)

Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, giovedì 13 giugno. Secondo le primissime informazioni dei soccorritori riportate da Repubblica, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario.

A investirle sarebbe stato un treno Frecciarossa diretto verso Milano.

L'episodio è avvenuto nella stazione di Montesilvano, in provincia di Pescara, sulla linea Adriatica

I corpi sono stati dilaniati dal convoglio in transito sul binario. Per questo risulterebbe difficile risalire alla loro identità: le vittime, infatti, non sono state ancora riconosciute.

Le parole dei testimoni

La donna e la bambina erano state viste entrare alla stazione mano nella mano.

Alcuni testimoni hanno riferito di averle viste dirigersi insieme verso i binari.

“Camminavano sulla banchina quando improvvisamente non le abbiamo più viste“, hanno commentato due ragazzi in lacrime e in forte stato di choc. Lo riporta Il Messaggero.

Sospesa la circolazione ferroviaria

Sul posto ci sono diverse ambulanze del 118, la polizia ferroviaria e i carabinieri per le indagini.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri e della Polfer.

La circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa tra Montesilvano e Silvi (Teramo).