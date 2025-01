Burioni attacca Mel Gibson dopo la frase sull'Ivermectina come cura per il cancro: cos'è e a cosa serve

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel corso di una trasmissione web e radiofonica, Mel Gibson ha affermato che il cancro può essere curato con l’Ivermectina. Durissima la reazione di diversi studiosi italiani, tra i quali anche Roberto Burioni. Il virologo ha commentato ironicamente le affermazioni su X: la molecola citata dall’attore e regista, infatti, è semplicemente un antiparassitario.

L’intervento di Mel Gibson e la reazione di Burioni

L’attacco di Roberto Burioni a Mel Gibson deriva da alcune dichiarazioni che l’attore e regista ha rilasciato durante la trasmissione The Alex Jones Show.

Gibson ha citato l’Ivermectina, affermando che alcuni amici hanno curato il cancro utilizzando questa molecola.

Mel Gibson durante un evento al Roland Garros Stadium nel 2021

Si tratta, tra l’altro, dello stesso farmaco che i no-vax hanno spesso indicato come cura contro il Covid-19.

Le affermazioni dell’attore hanno suscitato immediate reazioni da parte di medici e studiosi, anche in Italia.

Tra i primi a commentare, il ricercatore Aureliano Stingi che, su X, ha ironizzato sulle affermazioni di Mel Gibson, ricordando che per sviluppare un farmaco antitumorale servono dieci anni, ingenti risorse economiche e il contributo di numerosi professionisti.

Il post di Stingi è stato condiviso da Burioni, che ha sottolineato come il vero problema sia stata la domanda del giornalista, che ha chiesto a un attore come si cura il cancro.

Ha poi concluso sarcasticamente con un paragone: è come se qualcuno chiedesse a lui di fare l’attore.

Ivermectina, cos’è e a cosa serve

In realtà, l’Ivermectina non è altro che un antiparassitario. Il farmaco citato da Mel Gibson, come ha giustamente sottolineato Burioni, non ha comprovata efficacia contro il cancro.

Serve infatti per il trattamento della strongiloidosi, l’infezione da Strongyloides stercoralis.

Viene inoltre utilizzata anche per contrastare l’oncocercosi e altre parassitosi. Per tale ragione, spesso viene prescritta contro scabbia e pediculosi.

Gli studi sul farmaco per la lotta contro il cancro

Ma cosa ha spinto Mel Gibson a citare l’Ivermectina come un farmaco contro il cancro?

In effetti, la molecola è stata in passato oggetto di studi a livello oncologico. Alcune ricerche hanno indagato potenziali effetti antitumorali, ma finora nessuno studio ha confermato un’efficacia contro il cancro.

E, se Burioni ha ribadito che il farmaco non deve essere assolutamente utilizzato come antitumorale, anche l’EMA ha lanciato un avvertimento in merito alla molecola.

Non esistono evidenze scientifiche che dimostrino l’efficacia dell’Ivermectina contro il Covid.