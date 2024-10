Quali sono i sintomi della variante Covid Xec e qual è la previsione degli esperti sui contagi in inverno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mentre cresce la nuova variante Covid Xec, si rincorrono i pareri degli esperti italiani, impegnati a fare chiarezza sui suoi sintomi e sulla sua possibile evoluzione nei prossimi mesi.

I sintomi della nuova variante Covid Xec

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato ad Adnkronos Salute che i sintomi della variante Covid Xec sono “molto variegati da un soggetto all’altro”.

Da una parte, ha aggiunto il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’università Statale di Milano, ci sono “tante forme asintomatiche o lievi che poi mantengono la continuità del contagio”, mentre sull’altro versante si nota “un quadro che simula l’influenza vera e propria: febbre, dolori muscolari e articolari oltre a tosse, mal di gola e naso chiuso, e si stanno evidenziando ancora la perdita del gusto e dell’olfatto. Forme che possono essere pesanti, anche nei giovani”.

Quanti sono i casi Covid in Italia oggi

Secondo Fabrizio Pregliasco, il dato dei casi Covid in Italia nei bollettini ufficiali (nella settimana dal 10 al 16 ottobre, i nuovi contagi “ufficiali” nel nostro Paese sono risultati essere 11.433) è “assolutamente sottostimato“, perché ormai “nessuno più si fa il test o, se lo fa, se lo autosomministra e non registra il risultato”.

Il virologo ha spiegato che “i dati oggettivi sono quelli ‘duri’, dei ricoveri e della mortalità che è numericamente elevata: oltre 100 decessi registrati a settimana” (117 dal 10 al 16 ottobre, in aumento rispetto ai 100 del periodo 3-9 ottobre, ndr).

La previsione di Pregliasco sui casi Covid in inverno

Fabrizio Pregliasco, in merito all’evoluzione della variante Covid Xec, definita “variante dell’inverno“, ha dichiarato: “In questo momento siamo in una fase di salita che proseguirà ulteriormente“.

Cosa ha detto Burioni sul Covid in Italia

Anche Roberto Burioni, nei giorni scorsi, ha commentato la situazione Covid in Italia (e la sua possibile evoluzione). A Che Tempo Che Fa, il virologo ha spiegato: “Il virus cambia in continuazione. Non ha ancora la stagionalità dell’influenza, magari la acquisterà nel futuro. In questo momento va a ondate“.

Lo stesso Burioni ha sottolineato ancora una volta l’importanza del vaccino: “Il modo per rinforzare il sistema immunitario è quello di fare il richiamo“.