Bullismo su ragazzino di 12 anni a Vieste vicino Foggia: picchiato e umiliato dal branco, il video è virale

Un grave episodio di bullismo si è verificato a Vieste, in provincia di Foggia, dove un ragazzino di 12 anni è stato aggredito e umiliato da coetanei mentre l’intera scena veniva ripresa e diffusa tramite WhatsApp. Uno degli aggressori lo ha costretto a inginocchiarsi e lo ha colpito, mentre altri lo hanno spintonato e schiaffeggiato. Intanto la folla rideva e incitava gli aguzzini. L’incidente è avvenuto vicino al centro cittadino, di fronte a tanti testimoni con solo un ragazzo che ha tentato di intervenire, senza successo.

Ragazzino bullizzato a Vieste, picchiato e deriso in un video

L’aggressione a un 12enne di Vieste è diventata di pubblico dominio dopo che un video ha iniziato a rimbalzare da uno smartphone all’altro, via Whatsapp.

Durante l’episodio, si nota uno degli aggressori obbligare il giovane a inginocchiarsi dopo avergli dato uno schiaffetto. Quando il ragazzo ha cercato di difendersi, un altro aggressore lo ha spinto e colpito violentemente.

L’episodio di bullismo è avvenuto in centro a Vieste, in provincia di Foggia

I presenti, sia maschi che femmine, erano in cerchio e ridevano, mentre alcuni incitavano gli aggressori. Solo un altro ragazzo ha tentato inutilmente di intervenire per aiutare la vittima.

Le reazioni dopo l’aggressione al 12enne

L’indignazione è forte nella comunità di Vieste, profondamente turbata dall’accaduto. I responsabili dell’aggressione, alcuni molto giovani, sono stati identificati grazie ai video circolati online, in cui si vedono sia gli autori diretti sia coloro che filmavano.

La procura per i minorenni è stata avvisata dell’incidente. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha dichiarato che i servizi sociali e i carabinieri stanno monitorando la situazione: “Stiamo convocando in Comune genitori e minori per capire l’accaduto e attivare eventuali percorsi. Bisogna recuperare i valori” ha detto il primo cittadino.

“I ragazzi di oggi non sono più educati ai sentimenti” ha aggiunto “ed è un compito che spetta anzitutto alle famiglie. Così come è importante educare i ragazzi al corretto utilizzo dei social”.

Chi sono i ragazzi responsabili dell’atto di bullismo

Secondo quanto si dice nel paese, i ragazzi coinvolti provengono tutti da “famiglie rispettabili” senza apparenti problemi sociali.

La notizia dell’incidente ha generato un’ondata di commenti su Facebook, con molti utenti che chiedono in casi di bullismo come questo “sanzioni severe” e sottolineano l’importanza di combattere questi fenomeni con determinazione.

Alcuni genitori esprimono preoccupazione per le cicatrici emotive che il giovane potrebbe portare con sé per tutta la vita, e chiedono che i responsabili non vengano giustificati.

Eppure c’è anche chi ha minimizzato l’episodio, escludendo la necessità di adottare pene severe, ritenendo che quanto accaduto a Vieste sia “soltanto una bravata”.