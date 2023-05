Bufera di grandine e pioggia su Firenze, strade trasformate in fiumi e zone allagate

Poderoso nubifragio su Firenze nella tarda mattinata di venerdì 12 maggio. Le nubi e il vento, poi, poco prima delle 13, fulmini, tuoni e una vera e propria tempesta di acqua e grandine.

Strade diventano fiumi: allarme maltempo a Firenze

Il maltempo ha fatto sì che strade e tetti si ricoprissero in pochi minuti di una infinità di chicchi di ghiaccio. Alcune vie in pendenza, come ad esempio via Bolognese, si sono trasformate in un amen in fiumi. Naturalmente le condizioni atmosferiche difficili hanno fatto registrare forti ripercussioni sulla viabilità di tutta la città che è stata interessata da ingorghi e rallentamenti. Ancora non si ha conto degli eventuali danni arrecati.

Il governatore Giani: “Prestiamo attenzione”

“Una cella temporalesca sta attraversando la zona di Firenze con grandine e 15 mm di pioggia in 15 minuti, oltre 370 fulminazioni nell’area tra Pistoia, Prato e Firenze, prestiamo attenzione”, ha scritto su Facebook intorno alle 13:30 il presidente della Regione Eugenio Giani.

Sempre Giani ha informato via social che è stata “prorogata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti su Arcipelago e costa meridionale fino a domani sabato 13 alle ore 12. Prosegue l’allerta gialla per tutta la giornata di oggi sull’intera Toscana”.

Caduti 35 mm in meno di un’ora

Secondo i dati del Cfr regionale i millimetri di pioggia sono saliti a 35 in meno di un’ora. Allagato il sottopasso di via Lanzi allo Statuto.

Anche la sala operativa regionale ha esteso l’allerta alla giornata di sabato ma solo per la costa sud e le isole.

La situazione meteo in Italia nel weekend: in arrivo altri temporali

Una vasta circolazione di bassa pressione dall’Europa centrale al Mediterraneo, alimentata da correnti fresche di provenienza nord atlantica, determinerà nel fine settimana in gran parte dell’Italia condizioni di instabilità.

Sono attesi fenomeni temporaleschi, a tratti intensi e accompagnati da grandine, concentrati soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.