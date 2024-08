Brutale aggressione a Osimo vicino Ancona per vendetta: 14enne malmenato da coetanei, il video su Instagram

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un gruppo di adolescenti di Loreto, in provincia di Ancona, ha organizzato e messo in atto una brutale aggressione contro un coetaneo di Osimo, riprendendo il tutto e pubblicandolo su Instagram. La violenza è nata da conflitti in chat e gelosie sentimentali. L’aggressione, stoppata da alcuni dirigenti sportivi locali, ha portato il giovane di Osimo al pronto soccorso. I responsabili sono stati identificati grazie al video e uno di loro, un promettente atleta di judo, è stato sospeso dalla sua società sportiva insieme a un altro giovane coinvolto.

Aggressione per vendetta a Osimo, il video finisce su Instagram

Avevano organizzato un’aggressione contro un coetaneo nei pressi dela chiesa di San Biagio a Osimo. Il gruppo di ragazzi di 14-15 anni, guidati da un giovane atleta di judo di Loreto, voleva farsi giustizia e dimostrare la propria audacia sui social.

I giovanissimi così prima hanno agito, poi hanno filmato l’intera scena e l’hanno pubblicata su Instagram, ignorando sia la gravità delle loro azioni sia il fatto che stavano diffondendo prove del reato.

Il gruppo di giovanissimi si è spostato da Loreto a Osimo per la spedizione punitiva ai danni del 14enne

Il motivo della lite fra i ragazzi di Loreto e Osimo

I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando i due gruppi di ragazzi si sono inizialmente provocati attraverso messaggi su chat, per poi decidere di incontrarsi a San Biagio. Un litigio legato a una ragazza, con cui il giovane aggredito era stato coinvolto.

Il gruppo di 6-7 ragazzi, di origini straniere e quasi tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, eccetto uno di vent’anni, è partito in treno da Loreto giungendo a Osimo Stazione, poi hanno preso un autobus per raggiungere il 14enne di Osimo e i suoi 2-3 amici.

I ragazzi di Loreto, spinti dal desiderio di vendetta, hanno documentato l’azione con un video su Instagram in cui si vedono chiaramente mentre colpiscono il ragazzo di Osimo, prima con uno schiaffo e poi con un pugno violento.

Sotto il video, la didascalia “Abbiamo Spakkato” mette in evidenza la brutalità dell’azione, senza rendersi conto che le immagini erano una chiara prova di un reato.

La richiesta di aiuto

L’attacco è continuato anche dopo la fine del breve video condiviso sui social. Gli amici del ragazzo di Osimo, impauriti, hanno cercato aiuto nel campo sportivo vicino, dove alcune persone si sono mobilitate rapidamente per allontanare gli aggressori.

Nel frattempo, il giovane osimano è stato colpito più volte e ha riportato ferite al volto che hanno richiesto cinque giorni di cure mediche.

Il padre, dopo aver riconosciuto i ragazzi dal video, ha contattato il loro allenatore di judo, che ha facilitato un confronto con le famiglie degli aggressori, evitando così una denuncia.

La società di arti marziali ha deciso però di escluderlo temporaneamente da tutte le attività. La stessa sorte è toccata al giovane che ha registrato il video, anch’egli iscritto all’associazione. Quest’ultima ha annunciato che “entrambi sono stati sospesi da ogni competizione regionale e nazionale fino a quando la Federazione non fornirà indicazioni attraverso la giustizia sportiva”.