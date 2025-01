Bruce Willis riappare in un video, l'attore ringrazia i soccorritori dopo gli incendi a Los Angeles

Bruce Willis è tornato a farsi vedere in pubblico in un video condiviso dalla moglie Emma Heming sui social. L’attore, che si è ritirato dalle scene nel 2022 a causa della diagnosi di demenza frontotemporale, appare sorridente e riconoscente accanto a un poliziotto, a cui stringe la mano in segno di gratitudine per il lavoro svolto durante gli incendi che stanno devastando alcune aree di Los Angeles.

Bruce Willis riappare in un video

Con indosso un cappellino da baseball, Bruce Willis ha detto “grazie per il vostro servizio” in una scena che ha commosso i suoi fan, sempre più abituati a vederlo solo attraverso immagini condivise dalla famiglia.

Il video, accompagnato dal brano Going to California dei Led Zeppelin, è stato accolto con entusiasmo dagli utenti.

Fonte foto: ANSA

Bruce Willis con un poliziotto a Los Angeles

“È davvero una persona incredibile” e “sempre gentile e grato”, sono stati alcuni dei commenti più frequenti al post di Emma Heming. Tra i messaggi, anche quello della figlia di Willis, Tallulah, che ha scritto: “Questo rende il mio cuore così dannatamente pieno”.

Il gesto di ringraziare i soccorritori è stato interpretato come una dimostrazione della generosità e dell’umanità che hanno sempre caratterizzato l’attore, anche in un momento difficile della sua vita.

La malattia dell’attore

L’attore aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2022 a causa di una diagnosi iniziale di afasia, successivamente aggiornata a demenza frontotemporale. Questa patologia neurodegenerativa colpisce la memoria, il linguaggio e il comportamento, ed è particolarmente comune tra le persone sotto i 60 anni.

La moglie e l’ex compagna Demi Moore, insieme alle figlie, hanno spesso aggiornato i fan sulle condizioni di Willis, spiegando che, nonostante la malattia, l’attore mantiene il suo spirito positivo.

Emma Heming ha dichiarato: “Non credo che sia consapevole di ciò che gli sta succedendo”, ma il sostegno della famiglia e dei fan resta fondamentale.

I vip e gli incendi a Los Angeles

Gli incendi in a Los Angeles hanno costretto molti residenti, tra cui star come Ben Affleck, a evacuare.

Non è chiaro se la villa di Willis a Brentwood abbia subito danni, ma il suo gesto di gratitudine verso i soccorritori rappresenta un messaggio universale di solidarietà.