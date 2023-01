Brescia, camionista di 64 anni anni muore schiacciato da una lamiera: la dinamica della tragedia

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro: un camionista ha perso la vita dopo essere stato travolto da una pesante lamiera. La tragedia si è verificata nella mattina di venerdì 20 gennaio all’interno di uno stabilimento a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. La vittima aveva 64 anni.

Dall’inizio dell’anno nel Bresciano si erano già registrati altri due morti sul lavoro: un giovane operaio era stato schiacciato da un nastro trasportatore, mentre un allevatore era precipitato dal tetto della sua azienda. Quello avvenuto a Rodengo Saiano è quindi il terzo incidente fatale avvenuto nella provincia durante il mese di gennaio.

Camionista morto schiacciato da una lamiera: la dinamica

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa’ l’autotrasportatore al momento della tragedia stava scaricando il suo camion all’interno dello stabilimento Metra, ditta che produce sistemi in alluminio integrati. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, gli è caduta addosso la lamiera, che lo ha schiacciato senza lasciargli scampo.

Il comune in cui è avvenuto il tragico incidente sul lavoro è Rodengo Saiano, nel Bresciano

Indagini in corso

Sul posto dell’incidente è intervenuto il personale sanitario, che nulla ha potuto fare per salvare la vita al 64enne. Presenti anche i carabinieri di Gardone Valtrompia, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Morto anche un operaio a Fonte Nuova

Nella stessa mattina di venerdì 20 gennaio si è registrata una vittima sul lavoro anche a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Un operaio di 23 anni è morto schiacciato da alcune lastre di cemento in un’azienda di smaltimento dei rifiuti.

Secondo la prima ricostruzione dell’incidente il giovane era alla guida di un camion con braccio elevatore, quando avrebbe urtato dei pannelli in cemento che cadendo hanno poi investito la cabina. I soccorsi si sono rivelati vani.