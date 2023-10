Brad Pitt regala la mega-villa da 79 milioni di dollari a Jennifer Aniston: c'è persino una sala cinema

Sono passati 18 anni dalla fine del matrimonio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Eppure la cronaca rosa americana continua a ricamare sui due ex. Anche perché milioni di fan statunitensi continuano a sognare un ‘fantascientifico’ ritorno di fiamma. La notizia trapelata nelle scorse ore, quella che narra di un presunto regalo milionario (una villa) del divo all’ex moglie, ha così ulteriormente acceso il gossip a stelle e strisce.

La ricostruzione del Mirror sul regalo di Brad Pitt

Secondo il quotidiano inglese The Mirror, circa quattro anni fa, l’attore ha ricomprato la dimora in cui ha vissuto con la Aniston quando erano sposati.

Un acquisto dal valore stratosferico (si parla di 79 milioni di dollari) a cui avrebbe fatto seguito una donazione: la villa sarebbe stata regalata da Pitt all’ex compagna in occasione del 50esimo compleanno di quest’ultima.

Fonte foto: ANSA Brad Pitt e Jennifer Aniston al tempo in cui erano marito e moglie

Brad e Jennifer acquistarono la casa nel 1999, circa un anno dopo che si erano fidanzati e uno prima di convolare a nozze. All’epoca la pagarono 13 milioni di dollari.

I dettagli della casa regalata da Pitt a Jennifer Aniston

La villa si trova a Beverly Hills. Ha due piani, include una grande piscina, un giardino terrazzato e persino una sala per le proiezioni di film. La dimora smise di essere il nido d’amore delle due star quando Pitt perse la testa per Angelina Jolie, incontrata sul set di “Mr. and Mrs. Smith”.

Quando ci fu la rottura, la Aniston e il divo vendettero l’immobile. L’attrice in alcune dichiarazioni pubbliche ha spiegato che lasciare quella villa fu per lei un duro colpo, in quanto era il simbolo dell’amore vissuto con l’ex marito.

Per questo la scelta di Brad di ricomprare l’edificio a un prezzo quasi otto volte superiore rispetto al 1999 è sembrato un gesto alquanto romantico. Da qui la ri-esplosione del gossip.

Dopo la fine della love story, sia Pitt sia Aniston si sono risposati. Lui con Angelina Jolie, lei con Justin Theroux. Entrambi i matrimoni non hanno però avuto un lieto fine. Particolarmente traumatico il divorzio di Brad e la Jolie.

I rapporti oggi tra le due star

Oggi Pitt e Jennifer sono in ottimi rapporti. I due si sono visti in pubblico in diversi frangenti, per esempio ai SAG Awards del 2020, dove furono ‘pizzicati’ dietro le quinte a scambiarsi un dolce abbraccio.

“Sono solo buoni amici“, sottolinearono gli agenti dei due divi. La cronaca rosa americana, però, sostenne poi che fra le cause del divorzio chiesto da Theroux alla Aniston ci fosse la scoperta di alcune lettere e di alcuni messaggi d’amore inviati da Brad a Jennifer.