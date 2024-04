Borseggiatori al Salone del Mobile di Milano, 5 arresti: il video dei ladri in azione ripresi dalle telecamere

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Quasi 2 mila espositori, una stima di oltre 317 mila visitatori. La 62^ edizione del Salone del Mobile, evento clou organizzato a Milano, ha dei numeri che fanno gola all’amministrazione e agli imprenditori che lavorano nel turismo, ma anche ai borseggiatori. Gli agenti della Squadra Mobile ne hanno arrestati 5, tutti di nazionalità rumena e con precedenti, che hanno rispettivamente 23, 27, 28, 43 e 48 anni: i ladri in azione sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza.

Gli arresti sono avvenuti per furti in centro a Milano e all’interno degli spazi del Salone del Mobile in corso alla Fiera di Rho fino a domenica 21 aprile.

Uno dei borseggiatori è stato bloccato alla fermata Buonarroti della linea 1 della metropolitana dopo aver rubato il portafoglio a un anziano.

Altri due sono stati arrestati alla Fiera di Rho con l’accusa di furto aggravato in concorso: uno di loro, inoltre, era già stato fermato per lo stesso reato nel 2019, sempre alla Fiera, in occasione dell’ultima edizione del Salone del Mobile prima del coronavirus.

Infine, uno dei ladri è stato arrestato per un furto ai danni di una turista cinese in corso Matteotti, nel centro della città.