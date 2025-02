Bonus tiroide fino a 550 euro al mese, quali sono i requisiti e come fare domanda all'Inps

Un bonus fino a 550 euro al mese per chi soffre di patologie alla tiroide. Anche per il 2025 è previsto un sostegno economico per i soggetti che presentino disfunzioni alla ghiandola tiroidea e riescano a dimostrare un’invalidità pari o superiore al 74%. Chi è in possesso dei requisiti stabiliti dall’Inps può presentare la richiesta per ricevere un assegno rapportato alla percentuale di invalidità.

Le patologie

Il bonus è pensato come aiuto per le costose spese sulle cure a cui devono fare fronte coloro che, soprattutto tra le donne, soffrono di queste patologie:

Carcinoma tiroideo;

Gozzo;

Ipotiroidismo;

Ipertiroidismo.

Condizioni in aumento che hanno un impatto sulla qualità della vita dei pazienti, per le quali, allo scopo di ottenere il sostegno statale, è però necessario dimostrare un’invalidità.

I requisiti per l’invalidità

Il cosiddetto bonus tiroide non è riconosciuto direttamente, ma dietro richiesta da presentare all’Inps e subordinata alla valutazione di una commissione medica.

Per la domanda, il medico di base deve inviare, tramite il portale dedicato dell’Istituto previdenziale, il modulo introduttivo che certifichi i disturbi alla tiroide del paziente.

Verificati i requisiti, l’Inps fisserà un appuntamento con il richiedente, al fine di stabilire se la patologia raggiunga il livello di invalidità richiesto per accedere al sussidio.

Fonte foto: iStock

Paziente sottoposta a un esame per la tiroide

Di fronte alla commissione medica sarà necessario presentare i documenti medici richiesti, quali:

Ecografia tiroidea per gozzo, ipotiroidismo o altre patologie;

Esame Tsh;

Certificato medico originale.

Il bonus tiroide

Per ottenere l’assegno non è sufficiente avere subito un intervento di asportazione della tiroide, ma bisogna dimostrare che la condizione comporti un’invalidità pari o superiore al 74%.

Sulla base della percentuale di invalidità rilevata dai medici dell’Inps sarà determinato l’importo del bonus:

Dal 74% – assegno mensile da 286 euro;

Per invalidità al 100% – assegno mensile fino a 550 euro;

Per chi necessita di assistenza continua – assegno fino a 520,29 euro mensili.

Chi riceve l’attestazione dell’invalidità per patologie legate alla tiroide può anche ottenere le agevolazioni previste per i lavoratori dalla legge 104, dai riposi giornalieri retribuiti a tre giorni di permesso al mese, dai congedi straordinario fino a due anni all’esenzione dal lavoro notturno e dai trasferimenti.