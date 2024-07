Bonus Bollette 2024, addio al contributo straordinario: quanto vale adesso dopo i tagli del Governo Meloni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Addio al contributo straordinario. Il bonus sociale per le bollette 2024 tornerà ai parametri del 2022 sia per quanto riguarda gli importi che per il limite Isee, che era stato innalzato per includere più famiglie in condizioni di disagio economico.

Addio al contributo straordinario del Bonus Bollette

Il Bonus Bollette 2024 vedrà ridotta sia la portata economica che il numero di persone che possono accedere al bonus sociale, lo sconto dedicato alle famiglie che vivono in condizioni di disagio economico o fisico.

Il contributo straordinario era stato introdotto nel 2023. La legge di bilancio lo aveva poi esteso, aumentando la durata della sua validità fino al secondo trimestre del 2024. Il Governo ha però deciso di non rinnovarlo, quindi i parametri tornano quelli del 2022.

Fonte foto: ANSA Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

Per ottenere questo bonus bisogna presentare la Dsu, la dichiarazione unica sostitutiva che contiene al suo interno tutti i principali parametri che permettono allo Stato di individuare una situazione di disagio economico.

A quanto ammontano i tagli del Governo Meloni

I tagli del Governo Meloni al contributo straordinario per il Bonus Bollette portano il beneficio sociale per le famiglie in condizioni di disagio economico o fisico a cambiare due caratteristiche: quella economica e quella di accesso.

Per quanto riguarda il lato dell’entità del contributo, torna ad essere di 15 euro per il bonus elettricità, mentre quelli di gas e acqua caleranno ma in relazione ai parametri che ne permettono il calcolo e che variano da famiglia a famiglia.

Cambia invece per tutti la soglia Isee, che permette di accedere al bonus. Era infatti stata portata a un massimo di 12mila euro, con picchi fino a 30mila euro per le famiglie con 4 figli a carico. Ora tornerà ad essere di 9.530 euro.

Come ottenere il bonus per il disagio fisico dopo i tagli

L’accesso al bonus in bolletta per il disagio fisico viene ottenuto solo presentando una specifica domanda. Per le persone che si trovano in particolari condizioni di salute, questa richiesta è complessa.

Bisogna infatti fare riferimento o ai propri Comuni di residenza oppure a un Caf abilitato che si prende in carico lo svolgimento delle procedure e che permetta al bonus di essere approvato.

Una volta ricevuta la conferma, il bonus verrà erogato direttamente in bolletta. Il suo importo varierà a seconda delle necessità della persona che lo richiede e dei macchinari sanitari che deve utilizzare nella propria abitazione.