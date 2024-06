Bonus Vacanze 2024 Isee, quanto vale in base al reddito: come ottenerlo, chi ne ha diritto, dove richiederlo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il bonus Vacanze 2024, offre a un’ampia platea di italiani la possibilità di ottenere un contributo fino a 500 euro per finanziare le proprie vacanze in Italia. Per ottenerlo però bisogna fare richiesta entro un periodo di tempi piuttosto breve. Vediamo a chi spetta, quanto vale davvero e come richiederlo.

Che cos’è il bonus Vacanze 2024?

Il bonus Vacanze è un’iniziativa governativa volta a sostenere il settore turistico italiano. Consente alle famiglie con reddito Isee sotto i 40.000 euro di beneficiare di uno sconto immediato sul costo delle vacanze.

Nel corso degli anni è stato supportato a singhiozzi, ma chi ne ha beneficiato ha molto apprezzato il bonus.

Fonte foto: ANSA Bonus Vacanze 2024: come ottenerlo

Quanto bale il bonus Vacanze?

Il valore del bonus Vacanze 2024 varia a seconda delle dimensioni del nucleo familiare:

famiglie con almeno tre persone : fino a 500 euro

: fino a 500 euro nuclei familiari con due persone : fino a 300 euro

: fino a 300 euro single: fino a 150 euro

L’80% dell’importo viene scontato direttamente al momento del pagamento presso la struttura ricettiva. Il restante 20% sarà invece rimborsato sotto forma di detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi del 2025.

Come ottenerlo?

Per ottenere il Bonus Vacanze 2024 è necessario seguire una procedura interamente digitale. Sull’App Io, applicazione dei servizi pubblici, è possibile accedere alla sezione bonus Vacanze e inserire le informazioni richieste.

In breve:

scaricare App Io

accedere utilizzando l’ identità digitale SPID o una carta d’identità elettronica.

SPID o una carta d’identità elettronica. nella sezione pagamenti, selezionare il bonus Vacanze e inserire le informazioni richieste, inclusa l’indicazione del reddito Isee

e inserire le informazioni richieste, inclusa l’indicazione del reddito Isee l’app genererà un codice associato al bonus Vacanze e un QR Code, da mostrare all’albergatore al momento del pagamento.

Chi ne ha diritto?

Il bonus può essere richiesto solo da nuclei familiari con un reddito Isee inferiore ai 40.000 euro.

È inoltre fondamentale ricordare che le prenotazioni devono essere effettuate tramite agenzie di viaggio o tour operator tradizionali, o direttamente presso le strutture ricettive. Sono invece esclusi i portali online come Booking o Airbnb o altri servizi di questa tipologia.

Dove richiederlo?

La domanda per il bonus Vacanze 2024 va presentata esclusivamente online entro il 30 giugno dell’anno in corso.

Il governo ha stanziato 2,4 miliardi di euro, quindi è possibile affermare che il bonus sarà disponibile fino a esaurimento fondi. Il bonus è attivo da gennaio, c’è quindi la possibilità che i fondi siano quasi giunti alla fine.