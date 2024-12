Bonus agricoltura 2025 e aiuti fino a 16.000 euro a ettaro, come ottenere gli incentivi e chi sono rivolti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Importanti bonus agricoltura 2025 per i coltivatori europei. Attraverso la Politica agricola comune (Pac), l’Unione europea destina notevoli risorse per sostenere gli agricoltori di tutto il continente e proteggere il settore dalla concorrenza estera. Sono numerosi gli incentivi sotto forma di contributi diretti previsti dalla Pac, divisi in vari settori. Tra le coltivazioni più sovvenzionate quelle di uliveti e vigneti.

Il bonus agricoltura della Pac

La Politica agricola comune è il programma dell’Unione europea volto a sostenere l’intero settore dell’agricoltura nei Paesi membri.

Nata nel 1962, la Pac ha avuto negli ultimi decenni e continua ad avere un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’agricoltura europea.

Attraverso la Pac l’Ue distribuisce miliardi di contributi agli agricoltori al fine di proteggere i prodotti europei dalla concorrenza estera, evitare l’abbandono delle campagne e affrontare al meglio la sfida costituita dai cambiamenti climatici.

Sono diversi e variegati i contributi e bonus vari previsti dalla Pac per numerosi settori agricoli. L’Ue sovvenziona in particolare le coltivazioni ritenute più importanti dal punto di vista economico e storico, come vigneti e uliveti.

La Pac viene sviluppata per periodi di 5 anni e attualmente stiamo per entrare nel terzo anno del piano 2023-2027.

I contributi per il settore vitivinicolo

Il settore vitivinicolo viene ritenuto di particolare importanza per l’Unione europea, per questo con la Pac sono previste diverse forme di sostegno a chi coltiva vigneti e produce vino.

In totale l’aiuto finanziario Ue al settore ammonta a 1,62 miliardi di euro per il periodo 2023-2027.

Tra le misure principali ci sono i contributi per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, al fine di migliorare le tecniche di gestione delle coltivazioni e la loro sostenibilità sociale e ambientale.

Sono previsti contributi pari al 50% delle spese sostenute, che salgono al 75% per le aziende presenti nelle regioni meno sviluppate, con un tetto massimo di 16 mila euro a ettaro.

Altri bonus riguardano la vendemmia verde, ovvero l’eliminazione delle eccedenze e il mantenimento dell’equilibrio tra domanda e offerta, e il sostegno a operazioni di marketing e promozione.

I bonus per la coltivazione di ulivi

Altro settore ritenuto importante dall’Unione europea, sia dal punto di vista economico che tradizionale, è quello della produzione di olive e olio.

I bonus previsti dal Pac per la coltivazione di uliveti sono diversi e sommati possono arrivare a una somma di 794 euro per ogni ettaro di terreno coltivato.

Tra i sussidi i primi da menzionare sono i Titoli base, riconosciuti praticamente a tutti, che garantiscono un contributo medio di circa 164 euro per ettaro.

Altra tipologia di aiuti è quella degli eco-schemi, che premiano gli agricoltori che utilizzano determinate pratiche, come il non uso di diserbanti chimici, che proteggono l’ecosistema e la biodiversità.

L’eco-schema 2 prevede sussidi per le operazioni di inerbamento, fino a 116 euro, mentre l’eco-schema 3 può garantire fino a 220 euro per interventi di interesse paesaggistico.

Quando e come presentare la domanda

Il termine per presentare la domanda e accedere ai bonus agricoltura 2025 è il 15 maggio 2025.

Le domande devono essere presentate direttamente all’ente erogatore del contributo.

Ci si può rivolgere agli uffici specifici della Regione, se presenti, oppure alle sedi locali dell’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) o ai Centri Assistenza Agricola (CAA).