Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi dal 9 gennaio 2025 come quelli ordinari, cosa cambia per i clienti

Una novità molto attesa è entrata ufficialmente in vigore: i bonifici istantanei non avranno costi aggiuntivi. A partire dal 2025, infatti, l’Italia segue le regole fortemente volute dall’Unione Europea in merito ai bonifici istantanei: costi quasi per tutti azzerati e tempi ridotti. Per i clienti non cambia nulla, a parte il costo, mentre alle banche passa la responsabilità di una maggiore sicurezza sulle transazioni.

Novità bonifici: costi azzerati

Le nuove regole sui bonifici dell’Unione Europea entrano in vigore a partire dal 9 gennaio 2025. Tante le differenze, ma per i clienti l’aspetto più importante è l’abbattimento del costo dei bonifici istantanei.

Fino a oggi, infatti, il bonifico istantaneo arrivava a costare fino a 2 euro per transazione, e questo perché venivano aggiunte delle spese rispetto al bonifico ordinario.

Per molte banche, il bonifico ordinario è gratuito e, in questo caso, anche il bonifico istantaneo per moltissimi clienti vedrà il costo azzerato, oltre a tempi ridotti ancora di più all’osso.

L’impatto sulle banche

Per il cliente, quindi, non cambia nulla in negativo, anzi, in moltissimi casi il costo del bonifico istantaneo sarà pari a zero. Il peso dell’operazione lo sentiranno le banche, il cui guadagno annuale è per il 40% basato sui servizi extra a pagamento offerti.

Secondo un’indagine dell‘Osservatorio Segugio.it:

il 20% delle banche già non applica commissioni sui bonifici istantanei;

il 53% applica una commissione fissa, in media 1,74 euro per transazione;

il 17% applica una commissione percentuale, con una media dello 0,09% sull’importo trasferito;

il 10% usa una combinazione di commissioni fisse e percentuali.

Oltre ai costi, la normativa europea prevede anche un maggior controllo da parte degli istituti bancari in merito alla sicurezza e protezione delle transazioni istantanee. Per questo saranno implementati dei meccanismi per evitare l’invio a conti sbagliati, sia a scopo di frode, che per semplice errore.

La decisione europea

La decisione europea non è affatto una sorpresa. Da tempo si cerca di regolamentare alcune operazioni e renderle più sicure. L’obiettivo è quello di rendere i consumatori sempre più sicuri dell’utilizzo di forme di pagamento digitali, abbattendo anche i lunghi tempi dei bonifici tradizionali.

L’obiettivo nel lungo periodo è quello di permettere il pagamento istantaneo, quasi in tempo reale, per aziende e commercianti, di fatto rendendo i bonifici istantanei sempre più diffusi, sicuri e convenienti.

A ben vedere, l’idea è quella di ridurre progressivamente l’uso del contante, non solo per lo scambio tra privati, ma anche tra aziende e dipendenti. Per farlo, l’Unione Europea ha pensato di sostituire un metodo di pagamento tradizionale, obsoleto come assegno, contante o bonifico standard, con un’alternativa rapida e a costo ridotto o pari a zero.