Bollettino Covid settimanale, tutti i dati: contagi, decessi, ospedalizzazioni e situazione Regioni

Il bollettino Covid settimanale pubblicato dal ministero della Salute registra che in Italia, da giovedì 3 a giovedì 10 novembre, ci sono stati 181.181 i nuovi casi, per un totale di 23.823.192 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Quindi c’è stato un aumento di positivi rispetto alla scorsa settimana quando ce ne furono 166.824.

Bollettino 3-10 novembre: decessi in aumento e situazione Regioni

I decessi covid nell’ultima settimana sono stati invece 549. Pure in questo caso c’è stato un incremento visto che nella settimana precedente i morti furono 496. Dall’inizio della pandemia il totale delle persone scomparse sale a quota 179.985.

Scende l’indiece Rt calcolato sui sintomatici che si attesta a 0,83, sotto la soglia epidemica (era 0,95).

Nessuna Regione è classificata a rischio alto, mentre quattro sono a rischio moderato e 17 sono a rischio basso.

Dodici Regioni riportano almeno una allerta di resilienza, due ne riportano “molteplici”».

Bollettino 3-10 novembre: diminuiscono i ricoveri

In sette giorni è diminuito il numero degli attuali positivi che è passato da 425.111 a 418.554, vale a dire 6.557 contagiati in meno. I nuovi guariti sono 187.189, per un totale di 23.224.653.

Sempre guardando al periodo che va dal 3 al 10 novembre si nota un calo dei pazienti ricoverati per Covid, sia nei normali reparti sia di quelli in terapia intensiva.

Nei reparti ordinari si registra un calo di 248‬ unità per un totale di 6.356 pazienti, mentre in terapia intensiva ci sono 35 pazienti in meno per un totale di 203 ricoverati.

Report vaccini

Alla data di venerdì 11 novembre 2022 sono state somministrate in Italia 142.205.911 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.443.179 (91,57% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.702.003 (90,20% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 50.192.289 (92,96% della popolazione over 12)

Totale con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42.553.895 (89,20% della popolazione over 12).