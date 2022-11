Covid, Bassetti contro la quarantena per i positivi: le sue parole sui vaccini e sui tamponi

Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, nelle scorse ore è tornato a ribadire che, secondo la sua visione, non c’è più bisogno di mettere in quarantena e in isolamento i positivi al Covid.

Non solo: il virologo ha anche consigliato di fare un uso meno massiccio dei tamponi, oltre a sostenere che oggi non ha più senso organizzare dei reparti Covid in ospedale. Ha invece consigliato ai fragili di correre a fare la quarta dose.

Bassetti: “Anziani e fragili, andate a farvi la quarta dose”

Bassetti ha esposto le sue idee attraverso un video divulgato sui suoi account social. “Ci sono ottimi dati sui vaccini bivalenti, quelli che coprono sia la variante Omicron sia il virus originale di Wuhan – ha spiegato l’esperto -. Produzione di anticorpi quattro o cinque volte maggiore rispetto al vecchio vaccino”.

Quindi ha aggiunto: “Il messaggio è: anziani e fragili, correte a fare la quarta dose. Corriamo perché tra poco arriverà una nuova ondata con nuove varianti”

Bassetti: “Basta tamponi e quarantena”

Capitolo test. “Basta tamponi, soprattutto al pronto soccorso, ma facciamone meno in generale”, ha dichiarato il medico ligure. “Eliminiamo l’obbligo di quarantena o l’isolamento dei positivi – ha proseguito -, non ha più un grande senso continuare con questa cosa”.

Bassetti: “Reparti Covid non hanno più senso”

Infine l’ultimo consiglio: “Terzo: evitiamo di creare dei reparti Covid, non servono più a niente. Facciamo delle bolle nei grandi reparti”.

Per quel che riguarda l’approccio alla quarantena, Bassetti aveva esternato in modo chiaro le sue idee anche pochi giorni fa, parlando ai microfoni dell’Adnkronos.

“Io – spiegava – mi auguro che si arrivi non alla riduzione della quarantena per i positivi al Covid, ma alla completa eliminazione”.

“Credo che si debba necessariamente cambiare approccio su questo virus, levare l’obbligo di isolamento è lo strumento per una maggiore normalizzazione della convivenza con il virus. Spero di essere ascoltato, peraltro è stato già fatto in altri Paesi”, concludeva l’esperto.

Bassetti contro il reintegro dei medici no vax

Bassetti, di recente, si è pronunciato anche contro il reintegro dei medici no vax in corsia voluto dal nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Secondo l’infettivologo, la decisione di dare spazio al personale che non si è vaccinato è sbagliata.

Dello stesso parere di Bassetti anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che si è scagliato contro il governo con toni duri.