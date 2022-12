Bollettino Covid settimanale: i dati mostrano un calo nei contagi, ma i decessi aumentano dell'8%

Diffuso dal ministero della Salute il nuovo bollettino settimanale su coronavirus in Italia con i dati registrati fra il 2 e l’8 dicembre. Nel bollettino i dati in merito ai nuovi contagi, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri.

Bollettino Covid dal 2 all’8 dicembre

Secondo quanto registrato dal bollettino settimanale, in Italia dal 2 all’8 dicembre ci sono stati 221.154 nuovi casi di coronavirus. Una lieve decrescita rispetto ai 227.440 casi registrati dal bollettino diffuso la settimana scorsa, per la precisione del -2,8%.

Crescono invece, e in maniera significativa, i decessi: nell’ultimo periodo i morti sono stati 686 contro i 635 del bollettino precedente. Si tratta di un aumento del +8%.

I morti di Covid-19 in Italia salgono così a 182.419 vittime in totale.

I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 523.075, ovvero 3.070 in più rispetto alla rilevazione precedente.

I tamponi effettuati sono stati 1.256.722. La settimana precedente erano stati 1.324.969. Si registra quindi una variazione del -5,2%.

Il tasso di positività sale leggermente: questa settimana si assesta sul 17,6% rispetto al 17,2% della settimana precedente, con una variazione del +0,4%.

E raggiungono quota 24.709.404 i casi di Covid-19 in Italia in totale da inizio pandemia a giovedì 8 dicembre 2022, mentre le persone che sono guarite sono 24.003.910.

Report sulle vaccinazioni contro il Covid-19

Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate in Italia, ad oggi sono state inoculate 142.991.891 dosi in totale.

Fonte foto: ANSA

Le prime due dosi sono state inoculate a 48.707.507 persone, pari al 90,21% della popolazione.

La terza dose è stata inoculata a 40.383.008 persone, pari all’84,65% della popolazione italiana.

La quarta dose è stata somministrata a 5.283.262 persone.

Per quanto riguarda i bambini nella fascia 5-11, in 1.409.239 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

Morti di Covid-19 in Italia regione per regione

Il ministero della Salute riporta il numero dei morti per coronavirus in Italia da inizio pandemia, ripartiti per regione.

44.073 in Lombardia

18.630 in Emilia-Romagna

16.052 in Veneto

13.739 in Piemonte

12.416 nel Lazio

12.356 in Sicilia

11.423 in Campania

11.235 in Toscana

9.313 in Puglia

5.739 in Friuli-Venezia Giulia

5.690 in Liguria

4.220 nelle Marche

3.777 in Abruzzo

3.140 in Calabria

2.852 in Sardegna

2.282 in Umbria

1.628 nella Provincia autonoma di Trento

1.594 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.002 in Basilicata

698 in Molise

560 in Valle d’Aosta