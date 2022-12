Bollettino Covid settimanale, tutti i dati: crescono i decessi, in calo il tasso di positività

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Il ministero della Salute ha diffuso nella giornata di oggi, venerdì 2 dicembre, il nuovo bollettino settimanale sul coronavirus in Italia, con tutti i dati relativi ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali che si sono registrati nel periodo tra il 25 novembre e il 1 dicembre.

Bollettino Covid 25 novembre – 1 dicembre

Secondo i dati del bollettino settimanale, in Italia dal 25 novembre al 1 dicembre ci sono stati 227.440 nuovi casi di coronavirus, in leggero calo (-0,7%) rispetto ai 229.122 della settimana precedente, per un totale di 24.488.080 dall’inizio della pandemia.

I decessi nell’ultima settimana sono 635, in crescita (+9,5%) rispetto al dato dei sette giorni precedenti (580), per un totale di 181.733.

Il numero dei tamponi effettuati ammonta a 1.324.969, contro i 1.276.986 riportati nel bollettino precedente, con una variazione di +3,8%. Il tasso di positività scende dal 17,9% del periodo 18-24 novembre al 17,2% dell’ultima settimana.

L’incidenza settimanale a livello nazionale resta sostanzialmente stabile a 386 casi ogni 100mila abitanti.

L’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici cresce a 1,14, la settimana precedente era a 1.04.

I ricoveri e le terapie intensive

I dati sul fronte ospedaliero sono in peggioramento. Nelle terapie intensive si registrano 70 ricoveri in più (la settimana scorsa erano +3), per un totale di 320, il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,2%.

Nei reparti ordinari i pazienti ricoverati salgono di 845 unità (sette giorni fa +632), per un totale di 8.458. Il tasso di occupazione in area medica cresce al 13,3%.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di venerdì 2 dicembre 2022 sono state somministrate in Italia 142.427.916 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.445.518 (91,58% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.703.250 (90,20% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti al massimo da 6 mesi: 50.168.687 (92,92% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose da al massimo 4 mesi: 42.397.343 (88,88% della platea).