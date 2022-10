Bollettino Covid del 20 ottobre: calano lievemente i decessi e i contagi, la situazione regione per regione

Oggi, giovedì 20 ottobre, il bollettino Covid del ministero della Salute indica un totale di 40.563 contagi e 84 morti. Il tasso di positività si assesta al 17,7%.

Calano dunque i contagi (41.712 ieri e 58.360 l’altro ieri). Mentre aumentano leggermente i decessi rispetto al giorno precedente: mercoledì se ne sono registrati 81.

I morti per Covid in Italia

229.140 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, contro i 233.084 di ieri. I morti per Covid-19 raggiungono oggi quota 178.359.

I morti per Covid regione per regione

Di seguito i decessi per coronavirus regione per regione aggiornati ad oggi, giovedì 20 ottobre 2022:

Lombardia: 42.870

Veneto: 15.610

Campania: 11.272

Lazio: 12.174

Emilia-Romagna: 18.153

Sicilia: 12.224

Puglia: 9.140

Piemonte: 13.651

Toscana: 10.902

Marche: 4.145

Liguria: 5.600

Abruzzo: 3.695

Calabria: 3.044

Friuli-Venezia Giulia: 5.538

Sardegna: 2.779

Umbria: 2.163

Provincia autonoma di Bolzano: 1.565

Provincia autonoma di Trento: 1.611

Basilicata: 988

Molise: 683

Valle d’Aosta: 552

Covid, ospedali ancora fuori dall’emergenza

La maggior parte dei nuovi contagi è al nord: in testa la Lombardia, regione più popolosa d’Italia, con 7.983 nuovi contagi. Segue il Veneto con 5.167.

Sotto controllo la situazione negli ospedali, i cui reparti non sono sottoposti a pressione. I ricoverati nelle terapie intensive sono 242. Oggi si registrano 25 nuovi ingressi. I ricoverati nei reparti ordinari calano a 7.025, 37 in meno rispetto a ieri.

Fonte foto: Protezione civile La curva dei positivi al Covid in Italia aggiornata ad oggi 20 ottobre 2022.

Il dato sui ricoveri è cruciale nell’andamento della malattia. Le autorità sanitarie rinnovano gli inviti a vaccinarsi per evitare gli effetti gravi della malattia ed evitare di conseguenza che le terapie intensive vengano intasate, con aggravio anche per i pazienti in attesa di ricoveri che non riguardano l’emergenza Covid.

Bollettino Covid 20 ottobre 2022: situazione nelle varie regioni

Ecco la situazione generale regione per regione aggiornata ad oggi. Il primo numero mostra i casi in totale, il secondo numero (tra parentesi) le persone che oggi sono positive. Il terzo ed ultimo numero (sempre tra parentesi) mostra l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.726.075 (87.175) (7.983)

Veneto: 2.381.061 (62.907) (5.167)

Campania: 2.274.982 (45.460) (2.336)

Lazio: 2.138.639 (57.916) (3.657)

Emilia-Romagna: 1.933.392 (45.128) (3.573)

Sicilia: 1.675.835 (21.104) (1.520)

Piemonte: 1.563.973 (53.392) (4.341)

Puglia: 1.506.064 (15.020) (1.464)

Toscana: 1.450.406 (51.517) (2.282)

Marche: 645.904 (8.415) (1.020)

Liguria: 596.819 (10.363) (1.091)

Abruzzo: 580.183 (16.965) (1.004)

Calabria: 574.518 (10.728) (791)

Friuli Venezia Giulia: 517.390 (12.317) (1.173)

Sardegna: 462.466 (7.826) (757)

Umbria: 394.875 (7.457) (828)

P.A. Bolzano: 278.251 (5.878) (623)

P.A. Trento: 226.450 (4.232) (545)

Basilicata: 187.556 (5.119) (165)

Molise: 92.895 (4.460) (122)

Valle d’Aosta: 46.899 (1.297) (121)