Bolletta della luce più cara nei prossimi mesi: brutte notizie in vista dell'inverno, di quanto si alzerà

La bolletta della luce per la famiglia tipo in tutela aumenterà del 18,6% nel quarto trimestre del 2023. Lo rende noto l’autorità regolatoria del mercato Arera.

Spesa energia elettrica per famiglia nel 2023 tocca quota 890 euro

La spesa per l’energia elettrica per la famiglia-tipo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 sarà di circa 889,60 euro, registrando un -32,7% se si guarda ai 12 mesi dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre 2022). In sintesi, l’aumento è vistoso per il quarto trimestre, ma raffrontando i dati del 2023 e del 2022 i costi sono scesi.

L’aumento, per chi è ancora in tutela, è da ricollegare all’andamento delle attuali quotazioni all’ingrosso (PUN), previste in salita per il quarto trimestre 2023 anche a causa del costo del gas naturale che di solito cresce nelle stagioni più fredde.

L’analisi di ARERA

“È vero che i prezzi dell’energia non mordono con l’aggressività di un anno fa ma le oscillazioni sono indice di un settore energetico ancora alla ricerca di un suo equilibrio, con inevitabili riflessi nella bolletta anche a causa della stagionalità a cui andiamo incontro”. Così il presidente di ARERA Stefano Besseghini.

“Anche senza lo stimolo dei prezzi alti è importante in questa stagione invernale prestare molta attenzione al contenimento dei consumi e, per quanto possibile, a sviluppare investimenti di efficienza energetica”, ha concluso Besseghini.

C’è una nota positiva, il riempimento degli stoccaggi gas italiani ed europei sono, già da agosto, oltre il 90% della capacità disponibile, in largo anticipo rispetto alla scadenza del 1° novembre prevista dalle norme europee.

Il costo del gas per coloro che sono ancora in tutela – per quel che riguarda il gas usato a settembre – sarà pubblicato il prossimo 3 ottobre 2023.

Dunque per l’energia elettrica si è innanzi a un +18,6% del prezzo finale della famiglia tipo, a 28,29 centesimi di euro al kWh, in forte diminuzione se si paragona ai 66,01 centesimi del quarto trimestre 2022 (-57% circa).

Perché c’è l’aumento nell’ultimo trimestre 2023

Il prezzo attuale è per lo più connesso all’incremento dei costi di acquisto dell’energia elettrica (+19,4%) e all’aumento della voce oneri di sistema (+0,4%), in minima parte compensata da una riduzione della componente a copertura dei costi di dispacciamento (-1,2%).

Invariate la componente PPE per il corrispettivo di perequazione. E invariate le tariffe di rete regolate (Trasporto, distribuzione e misura).