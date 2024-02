Body shaming verso BigMama a Sanremo 2024, Rai apre procedura disciplinare contro un giornalista

Un giornalista Rai è stato accusato di fare body shaming contro BigMama a Sanremo 2024: il reporter ha twittato un meme ritenuto “denigratorio” nei confronti della cantante e la tv di Stato ha aperto una procedura disciplinare.

Body shaming su BigMama, giornalista nei guai

“L’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming“.

Questo il testo di una nota rilasciata dalla Rai, in cui però non vengono fatte precisazioni in merito al nome della cantante e a cosa è stato twittato.

Fonte foto: ANSA

BigMama durante la prima serata di Sanremo 2024.

Nel corso del pomeriggio si è appreso che la cantante in questione sarebbe BigMama e il tweet incriminato conterrebbe ironia sul vestito con il quale si è presentata alla prima serata del Festival di Sanremo.

Polemiche contro Striscia la Notizia

Anche Striscia la Notizia è finita nel mirino per un meme su BigMama. Il tg satirico di Canale 5 ha mostrato un’immagine in cui BigMama viene accostata a un personaggio di un film Disney, con chiaro riferimento al suo corpo.

Il personaggio in questione è Ursula, la strega dei mari antagonista del film animato La Sirenetta.

Raggiunta da La Stampa, la cantante ha risposto con aplomb: “Tutte le operazioni, tipo meme, che dovrebbero far ridere mi fanno ridere, sono ironica. Ma quando viene utilizzata per parlare della mia fisicità e non della mia bravura, allora non mi fa più ridere. In questo caso, alla fine Ursula è iconica, ci sta. Io posso esserlo”.

BigMama contro il bullismo

In precedenza, la cantante 23enne originaria di Avellino aveva confessato di essere stata vittima di bullismo: “Il tempo mi ha aiutato, ha fatto da cicatrice, ma il bullismo è una constante nelle vite di tutti. Io credo che bisogna credere nel nostri sogni e seguirli, prima si tocca il fondo per poi risalire, e quello che prima ci sembrava un limite diventa un punto di partenza”.

Procedura disciplinare anche contro una giornalista

La stessa nota diffusa nel corso della giornata informa di uno “Stesso provvedimento anche nei confronti di una giornalista di Intrattenimento Day Time che ha criticato le istituzioni trentine dopo la soppressione dell’orsa M90”.