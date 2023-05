Bloccati sull'autostrada A30 per il maltempo a Nola, tratto completamente allagato: il video dei soccorritori

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Non solo Emilia-Romagna e Marche. L’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni si è abbattuta anche sulla Campania, in particolare nella provincia di Napoli. Nella tarda serata di martedì 16 maggio i vigili del fuoco del distaccamento di Nola sono intervenuti in via Croce del Papa per soccorrere alcuni automobilisti rimasti in panne sotto un ponte dell’autostrada A30, a causa della strada allagata. Nel video si vedono le operazioni di soccorso effettuate dai pompieri, che hanno raggiunto e portato in salvo gli automobilisti a bordo dei loro mezzi.