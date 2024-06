Bimbo morto nel pozzo a Palazzolo Acreide vicino Siracusa, l'educatrice sotto shock: "Non ce l'ho fatta"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Fino all’ultimo ha cercato di salvare il piccolo Vincenzo, ma, secondo i soccorritori, difficilmente avrebbe potuto. “Non ce l’ho fatta, non ce l’ho fatta”: tutta la disperazione di Carmela Caligiore nelle parole ripetute ai vigili del fuoco e ai carabinieri accorsi nelle campagne di Palazzolo Acreide, dove il bimbo di 10 anni è precitato nel pozzo perdendo la vita. L’educatrice ha tentato di calarsi per provare a tirarlo fuori, ma senza riuscirci.

La tragedia a Palazzolo Acreide

Non si dà pace la 54enne accompagnatrice della gita di 20 bambini nella provincia di Siracusa, organizzata dalla Fondazione Anffas Doniamo Sorrisi, con la quale la donna si occupa di anni di persone con disabilità.

Come gli altri accompagnatori che avevano visto il bambino saltellare sulla lastra che copriva il pozzo, aveva gridato al piccolo Vincenzo di scendere, prima di vederlo sparire all’improvviso nella cavità artesiana profonda 15 metri.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco per recuperare il bambino di 10 anni precipitato in un pozzo a Palazzolo Acreide

Il disperato tentativo dell’educatrice

Nel giro di pochi secondi l’educatrice si è precipitata per salvare il bimbo, provando a scendere per le scivolose pietre che ricoprono le pareti del pozzo, ma è rimasta bloccata, forse perché scivolata, forse perché andata nel panico. “Non riuscivo più a scendere” avrebbe detto, ancora tremante, ai soccorritori e anche ai carabinieri, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Ferita e sotto shock, Carmela Caligiore è stata ricoverata in ospedale, mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco si calavano per recuperare il corpo senza vita del bimbo di 10 anni.

Il bimbo morto nel pozzo vicino Siracusa

Alle operazioni di recupero del cadavere del bambino dal pozzo di Palazzolo Acreide erano presenti i genitori, Paola e Salvo Lantieri, che per ore avevano sperato che il figlio fosse ancora vivo.

“Siamo intervenuti appena ci è arrivata la richiesta di soccorso – ha raccontato il comandante dei vigili del fuoco di Siracusa, Ugo Macchiarella, che ha coordinato le operazioni di soccorso – Quando la squadra è giunta sul posto, i pompieri si sono immediatamente calati nel pozzo e sono riusciti a recuperare la donna, che è stata affidata ai sanitari. Purtroppo per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Abbiamo tentato il possibile, ma quando lo abbiamo recuperato era già morto”.

Sulla tragedia la procura di Siracusa ha aperto un’indagine a carico di ignoti, con l’ipotesi di omicidio colposo. Con ogni probabilità sarà presto ascoltato il presidente della Fondazione che ha organizzato il campo estivo, Giuseppe Giardina, imprenditore impegnato nel sociale e proprietario della campagna e della fattoria dove è avvenuta la tragedia. “Il pozzo era ben chiuso e assolutamente segnalato” avrebbero affermato gli inquirenti, secondo cui il crollo della botola sarebbe stato provocato dalla pressione esercitata dal bambino.