Bimbo morto azzannato da due pitbull a Eboli vicino Salerno, ferita la madre: i cani sarebbero di un'amica

Un bimbo di 15 mesi è morto dopo essere stato azzannato da due pitbull a Eboli, in provincia di Salerno, sulla litoranea di Campolongo. I due cani sarebbero di proprietà di un’amica della madre, anche lei aggredita.

Bimbo morto azzannato da pitbull: cosa è successo a Eboli

In base alle prime informazioni riportate dall’agenzia Ansa, il bimbo deceduto a Eboli, in zona Campolongo, si trovava in braccio allo zio, quando, uscendo di casa, i due pitbull avrebbero azzannato il piccolo strappandolo dalle braccia dell’uomo, rimasto illeso.

Il fatto è accaduto nel piazzale antistante una villetta a due piani.

La tragedia che ha causato la morte del bimbo di 15 mesi è avvenuto in località Campolongo, a Eboli, in provincia di Salerno.

La mamma del bambino è rimasta ferita, nel tentativo di difendere il figlio. Non sarebbe in pericolo di vita.

A chi appartengono i cani

Secondo quanto riferito da LaPresse, i due molossi sarebbero di proprietà di un’amica della madre del bimbo.

Ansa ha specificato che i cani sarebbero di proprietà di amici di famiglia del piccolo (mamma italiana, il papà di nazionalità straniera), che non abiterebbero più con la coppia ma che avrebbero lasciato i cani lì.

Le indagini sulla morte del bimbo a Campolongo

I carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno avviato le indagini per fare completa chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto a Campolongo, una frazione di Eboli, nella provincia di Salerno.

Chi è la vittima

Il bimbo morto azzannato, secondo quanto riferito da LaPresse, si chiamava Francesco Pio.