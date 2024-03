Bimbo iperattivo di 6 anni sospeso da scuola a Ladispoli dal preside, l'appello dei genitori a Valditara

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I genitori di un bimbo iperattivo di 6 anni si sono rivolti al ministro Valditara. La richiesta è semplice: far rientrare il figlio a scuola. Il bambino è stato sospeso, ma la decisione non prendeva in considerazione l’iperattività di questo. Il Tar del Lazio ha disposto il rientro a scuola, ma il preside lo ha negato. Su disposizione del ministro dell’Istruzione e del Merito, l’ufficio scolastico regionale ha iniziato una procedura di ispezione sull’Istituto di Ladispoli dal quale il bimbo iperattivo di 6 anni è stato sospeso.

Bimbo sospeso da scuola a Ladispoli

Un bambino di 6 anni è stato sospeso, cioè allontanato dalla comunità scolastica per il suo comportamento. Il bimbo è iscritto all’Istituto comprensivo Meloni di Ladispoli e, secondo la decisione della scuola, non potrà entrare in aula per 17 giorni.

Il preside, che si è fatto portavoce della scelta, ha spiegato che quando lui è in classe diventa complesso fare lezione (lo stesso Valditara ha proposto lezioni separate per gli studenti stranieri) e che l’insegnante di sostegno non è in grado di supportarlo. Il dirigente scolastico, Riccardo Agresti, ha convocato i genitori per chiedere uno sforzo, ma la situazione non sembra essere cambiata. Da qui la decisione.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La sentenza del Tar

Il 27 febbraio al padre del bimbo di 6 anni arriva la notifica di “allontanamento dalla comunità”. L’uomo si è subito messo in contatto con l’avvocato Daniele Leppe per procedere con un ricordo al Tar e annullare così la decisione presa dalla scuola.

Il tribunale dà ragione alla famiglia il 4 marzo e chiede il rientro del bambino, con un numero maggiore di ore con il sostegno. La scuola, alla vista del padre con il decreto del Tar in mano, decide di non farlo entrare. Questo chiama i carabinieri per sporgere denuncia.

Appello dei genitori a Valditara

Il preside però resta della sua opinione e spiega che non è da vedere come una punizione, ma una metodologia di insegnamento. “Se si sta in una comunità si deve imparare a rispettare le regole, così poi si torna rispettando il prossimo”, dice. Inoltre, aggiunge: “Nel 90/95% dei casi funziona”.

Da fonti ministeriali si apprende che, su disposizione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (che ha vietato il cellulare in classe), l’ufficio scolastico regionale ha già disposto un’ispezione per comprendere come mai il decreto del Tar del Lazio, non è stata attuata e rispettata dall’Istituto di Ladispoli.