Bimbo di 3 anni cade nella piscina di casa e muore annegato in pochi centimetri di acqua: dramma a Catania

Un bambino di tre anni è morto, annegato in una piccola piscina di casa a Santa Venerina, comune in provincia di Catania. Il dramma è avvenuto via Passopomo, nel pomeriggio di lunedì 14 agosto.

Il bimbo stava giocando con un’amichetta

Secondo le prime notizie trapelate sulla tragedia e riferite dal quotidiano La Sicilia, il piccolo era in compagnia di un’amichetta nella piscina mentre la nonna materna era a pochi metri, in cucina.

Il bimbo ha perso la vita in pochi centimetri d’acqua.

La nonna ha trovato il nipote già in condizioni gravissime

Quando la donna si è resa conto che il bimbo era in difficoltà, quest’ultimo versava già in condizioni gravissime. Poco dopo è deceduto

Le indagini

Sul posto sono intervenuti medici del 118 che hanno provato invano a rianimare il bimbo. Giunti sul luogo anche i carabinieri per le indagini.

La Procura di Catania ha disposto l’autopsia e ha indagato la nonna del bambino per omicidio colposo come atto dovuto per potere eseguire l’accertamento medico legale come incidente probatorio.

Fonte foto: ANSA

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Giarre.

A Taurisano un dramma simile un mese fa

Poco meno di un mese fa, un’altra tragedia simile, a Taurisano (Lecce). Nella piscina della villa di famiglia è annegato un bimbo di due anni, che era in compagnia del fratellino.

Anche in quel caso non c’è stato nulla da fare e l’intervento dei sanitari del 118 giunto è stato vano, con i medici accorsi sul posto che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo.