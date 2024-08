Bimbo di 3 anni cade e muore in un canale irriguo a Spinetoli vicino ad Ascoli Piceno

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia in provincia di Ascoli Piceno: nel territorio del comune di Spinetoli è morto un bimbo di tre anni. Il piccolo, nel pomeriggio di domenica 25 agosto, è finito in un canale irriguo, mentre si trovava in zona con la famiglia, di origine straniera.

Ascoli Piceno, bimbo cade in un canale irriguo a Spinetoli e muore

Secondo le prime ricostruzioni, i congiunti, tra cui la madre che è incinta, avevano segnalato poco prima la scomparsa del bimbo.

I soccorritori accorsi sul posto, tra cui i sanitari del 118, hanno provato a lungo a rianimare il piccolo, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.

Eliambulanza fatta rientrare, mentre era in volo il bimbo è deceduto

Per far fronte alla disperata emergenza è stata anche allertata l’eliambulanza che è stata poi rimandata indietro perché il piccolo, mentre il mezzo stava raggiungendo il luogo del dramma, è deceduto.

Sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco e gli uomini dei carabinieri chiamati da alcuni passanti che avevano notato il corpicino nell’acqua.

Dramma anche a Santa Croce sull’Arno: morta bimba di 4 anni

Lungo il pomeriggio di domenica 25 agosto, anche nel Pisano, più precisamente a Santa Croce sull’Arno, si è verificata una tragedia con protagonista un minore.

In seguito a un incendio scoppiato in un appartamento di una palazzina, una bambina di 4 anni è morta.

Le fiamme hanno inghiottito la dimora e per la piccina non c’è stato scampo.

I vigili del fuoco giunti sul posto sono riusciti a salvare in tutto dodici persone, tra cui la mamma incinta della giovanissima vittima.