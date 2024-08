Incendio in una casa a Santa Croce sull'Arno vicino Pisa: morta una bambina, salvata la mamma incinta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia nel Pisano. Una bambina di 4 anni è morta in seguito ad un incendio divampato in un’abitazione di Santa Croce sull’Arno. Le fiamme hanno divorato un appartamento al secondo piano di una palazzina, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare in tutto dodici persone, tra cui la mamma incinta della bimba.

Incendio in una casa a Santa Croce sull’Arno

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 agosto 2024, a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa.

Secondo quanto riporta Ansa, le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Turi, nel centro storico della cittadina.

L'incendio a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa

Il fumo che usciva dalle finestre dell’abitazione, ben visibile dalla strada, ha subito fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre del comando di Pisa, supportati dal 118.

Morta una bambina di 4 anni

I pompieri hanno portato fuori dall’appartamento la famiglia senegalese che ci viveva, composta da due adulti, tra cui una donna incinta, e tre bambini.

Come riporta La Nazione, uno dei bambini, una piccola di 4 anni, è stata trovata priva di sensi all’interno della casa.

La bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Empoli, dove è morta poco dopo: inutili tutti i tentativi dei medici di rianimarla.

In tutto sono dodici le persone evacuate dalla palazzina e soccorse per le esalazioni: gli operatori del 118 hanno riscontrato in tutti lievi segni di soffocamento, sono stati portati negli ospedali di Empoli e Pontedera per le cure del caso.

Le indagini

Le indagini per ricostruire la causa dell’incendio sono affidate ai carabinieri di Pontedera.

Stando ai primi accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco, le fiamme potrebbero essere partite da un forno a microonde.

L’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale, il Comune si è attivato per cercare una sistemazione per tutti gli sfollati.

Quella di oggi è una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto dover vedere”, ha detto alla Nazione il sindaco Roberto Giannoni.

“Esprimo tutto il mio cordoglio ai familiari della bambina che ha perso la vita nell’incendio divampato nell’appartamento di via Turi e a tutta la comunità senegalese”.

“Al momento – ha aggiunto – stiamo lavorando per trovare una sistemazione per le dodici persone sopravvissute all’incendio, che vivevano in quegli appartamenti e che nell’immediato non potranno rientrare in casa”.