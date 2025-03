Bimbo di 2 anni morto a Treviso per meningite fulminante batterica da pneumococco: "Il vaccino non è bastato"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un bimbo di 2 anni è morto per meningite a Treviso. Si chiamava Leonardo Cuccurullo ed è deceduto venerdì 28 febbraio a causa di un raro e fulminante caso di meningite batterica da pneumococco. Il piccolo aveva manifestato una lieve febbre nella giornata di lunedì ma, in soli 4 giorni, le sue condizioni si sono aggravate. Era vaccinato e non aveva in precedenza alcun problema di salute.

Bimbo di due anni morto per meningite

Leonardo era di Castello di Godego, in provincia di Treviso, e avrebbe compiuto due anni il prossimo 17 marzo. È stato dichiarato morto alle 13 di venerdì 28 febbraio dopo aver contratto una meningoencefalite da pneumococco, una forma rara e aggressiva di infezione.

Il piccolo era vaccinato contro la meningite ma questa precauzione non è bastata. L’allarme era stato lanciato dai suoi genitori e i soccorsi erano giunti tempestivi per portarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Castelfranco Veneto. Da qui era stato trasferito nell’unità di terapia intensiva pediatrica di Padova ma le sue condizioni erano già compromesse e per lui non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: ANSA Il bimbo è stato soccorso a Castelfranco e Padova ma per lui non c’è stato nulla da fare

Chi era Leonardo Cuccurullo

Ad annunciare la morte del piccolo Leonardo Cuccurullo è stata la sua famiglia. “Il 28 di febbraio, il cielo ha accolto un altro angelo. Lo annunciano la mamma Anna, il papà Omar, la sorellina Beatrice, le nonne, i nonni, la bisnonna, le zie, gli zii uniti ai parenti tutti”, si legge nel necrologio.

Il bambino lascia una sorellina di 8 mesi, la mamma Anna, 37 anni, impiegata e il papà Omar, 40enne, che segue cantieri edili per un’azienda di Trebaseleghe, Padova.

L’ultimo saluto a Leonardo è stato programmato per martedì 4 marzo, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve a Castelfranco. “Abbiamo deciso di fare il funerale nel giorno di Carnevale, martedì grasso, perché non vogliamo che ci sia solamente tristezza. Non è semplice, noi stiamo cercando di tenere duro e per quanto possibile vogliamo ricordarlo con l’allegria che ha portato nelle nostre vite”, ha detto il padre Omar.

Tragedia a Treviso: dai primi sintomi alla morte

La vicenda ha rattristato l’intera comunità del paesino veneto. Leonardo era in buona salute e non aveva mai avuto alcun problema, frequentava l’asilo nido comunale “La tana del lupo” a Castelfranco. “Non si sa perché è successo. Avevamo fatto tutte le vaccinazioni. Anche il pediatra non aveva notato nulla di particolare. Leonardo non aveva mai avuto niente. E invece nel giro di due giorni se n’è andato”, ha detto amaramente il padre.

Nella giornata di lunedì 24 era rimasto a casa dall’asilo per la comparsa di qualche linea di febbre. Il giorno dopo, però, la febbre era salita fino ad arrivare a una situazione critica al mercoledì quando Leonardo non rispondeva più alla mamma, appariva meno reattivo e aveva in seguito perso conoscenza. Leonardo è stato intubato e trasferito nel reparto di terapia intensiva pediatrica di Padova in condizioni gravi. Qui, dopo poche ore, il suo cuore ha smesso di battere. Dopo gli accertamenti, si è appurato che il suo è stato un caso di meningite da pneumococco: il batterio era riuscito a penetrare nelle meningi, causando l’infezione che si è rivelata letale.

Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, ha porto le sue condoglianze alla famiglia a nome dell’intera comunità. “In questi giorni sono rimasto a contatto con l’Ulss per un’ipotetica profilassi, che non è stato necessario applicare. Il nostro piccolo concittadino è stato colpito da una forma rarissima di meningite da pneumococco che, come riferito dall’Ulss, può essere letale. Ma non è contagiosa, motivo per cui non è stata attivata alcuna profilassi. Probabilmente martedì l’asilo resterà chiuso in segno di lutto. L’amministrazione ha deciso di sospendere tutte le attività legate al Carnevale per il tempo del funerale in segno di rispetto e per mostrare vicinanza alla famiglia”, ha aggiunto il primo cittadino.