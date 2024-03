Bimbo di 10 anni scomparso da Santa Maria di Licodia a Catania: l'appello del sindaco su Facebook

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Apprensione a Santa Maria di Licodia, comune in provincia di Catania, dove un bimbo di 10 anni è scomparso nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo.

Bimbo scomparso da Santa Maria di Licodia a Catania, il sindaco chiede l’aiuto di tutti

In un post su Facebook, il sindaco Giovanni Buttò, ha rivolto un appello a chiunque “possa contribuire al ritrovamento”.

“In qualità di primo cittadino – scrive Buttò – condivido l’ansia per le sorti del bambino di dieci anni allontanatosi nella notte dalla propria abitazione. Rivolgo, pertanto, un forte e impellente appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento”.

“Sollecito il senso di umanità di coloro che hanno visto o sanno qualcosa su quanto accaduto e su dove si trova – ha aggiunto il sindaco -, affinché lo comunichino al più presto alle forze dell’ordine, anche in forma anonima, se necessario. Chiedo ai Responsabili degli organi istituzionali preposti, di rafforzare l’apparato investigativo, che pur si sta prodigando, per ritrovarlo”.

“Faccio appello a tutta la comunità cittadina e a quella dei paesi limitrofi, affinché la solidarietà, manifestata in queste ore, contribuisca fattivamente al ritrovamento di questo bambino”, ha concluso Buttò.

L’identità del bimbo scomparso

Il bimbo di cui si sono perse le tracce si chiama Mohamed Houssein Khalifa ed è di origini tunisine. Prima della sparizione si trovava in una comunità per minori della cittadina etnea.

Il minore è alto più o meno 1.45 metri e pesa circa 50 chilogrammi. L’ultima volta è stato visto con un pigiama nero Nike o Adidas.

Le ricerche

Dopo l’allarme arrivato alle autorità di polizia, hanno avuto inizio le ricerche in tutta la zona con il coordinamento dei carabinieri di Paternò che stanno cercando di ricostruire i possibili spostamenti del bambino.

Il piccolo è stato visto l’ultima volta intorno alla mezzanotte di mercoledì 13 marzo. I carabinieri della compagnia di Paternò hanno divulgato una sua foto per favorire le ricerche.

Per il momento non si è avuta alcuna notizia del minore. Trattasi dell’ennesimo caso di sparizione di una persona negli ultimi mesi in Italia.