Bimba di un anno cade dalla finestra del terzo piano a Modena, è gravissima: ha fatto un volo di sei metri

Una bimba di poco più di un anno di età è precipitata dalla finestra del terzo piano a Modena, dall’appartamento dove vive con la sua famiglia. In quel momento in casa con lei c’era la mamma, che si è subito lanciata in suo soccorso scendendo per strada. Ora la piccola è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva.

Modena, bimba di un anno cade dal terzo piano

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 10:20 di martedì 3 ottobre tra la Strada Nazionale per Carpi Sud e via Cervi.

Una bambina è precipitata dal terzo piano di un appartamento. Lo riporta ‘Modena Today’.

Una bambina è caduta dal terzo piano di un appartamento a Modena, ora si trova ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva

La piccola è caduta da un’altezza di almeno sei metri.

Subito dopo per strada è accorsa la madre, mentre la piccola era già priva di sensi. I testimoni hanno soccorso sia la donna che la bambina e hanno allertato le autorità.

Il ricovero: come sta la bambina

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la piccola al Policlinico in codice rosso.

L’ambulanza era seguita dall’automedica e un’auto della polizia. Anche la madre è stata trasportata all’ospedale.

Secondo le prime indiscrezioni pubblicate da ‘Modena Today’, le condizioni della piccola sono critiche e si trova ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva del Policlinico. La prognosi resta riservata.

Le indagini: una prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione fornita da ‘Modena in Diretta’ da informazioni della squadra mobile, gli agenti si sono trattenuti presso l’abitazione per gli opportuni rilievi.

La caduta della piccola sarebbe stata accidentale: la finestra è vicina al pavimento, dunque la bimba ha avuto facile accesso all’esterno e, date le dimensioni ovviamente ridotte del suo corpo, sporgendosi sarebbe riuscita a superare anche la protezione in ferro battuto che delimita l’apertura.

Dopo la caduta, la piccola è stata soccorsa in un primo momento dai medici veterinari di uno studio che si trova proprio accanto alla palazzina.

Un episodio analogo si era verificato a Poggibonsi, in provincia di Siena, quando un bambino di 5 anni era precipitato dalla finestra della sua casa mentre si trovava insieme al fratello.