Bimba di 6 anni rapita e uccisa in Francia, il corpo ritrovato nel bosco: arrestato il compagno della madre

Nella tardo pomeriggio di venerdì 12 luglio 2024, era stata denunciata in Francia la scomparsa di Celya, una bambina di 6 anni. Nel corso della notte, la denuncia è stata ritirata: la piccola è stata ritrovata, senza vita, in un bosco della Normandia. In mattinata è stato arrestato il compagno della madre, accusato di averla rapita e in seguito uccisa.

Ritrovata la bimba scomparsa in Francia

Poco dopo le 18 di venerdì 12, la madre di Celya, sei anni, ne aveva denunciato la scomparsa dalla sua abitazione a Saint Martin-de-l’If, a circa venti chilometri nord-ovest di Rouen.

Scattato immediatamente il sistema di allarme rapimento, in vigore in Francia dal febbraio 2006 in caso di scomparsa di un minorenne. Il sistema consiste nel lancio di un allarme massiccio, per mobilitare l’intera popolazione alla ricerca del piccolo e del suo rapitore.

Il provvedimento è già scattato una trentina di volte, l’ultima lo scorso gennaio per la scomparsa dall’ospedale di Meaux di una neonata, ritrovata poche ore dopo, sana e salva, assieme alla madre.

Oltre 100 gendarmi, affiancati dall’unità di ricerca cinofila, si sono messi in moto alla ricerca di Celya. Attorno alle 3:00 di notte, la segnalazione di rapimento è stata ritirata.

Il corpo della bambina è stato ritrovato in un bosco della Normandia, vicino a una vettura modello Volkswagen Golf di colore blu scuro.

Arrestato il compagno della madre

A dare l’allarme era stata la madre della bambina, che alla polizia ha raccontato di essersi allontanata di casa in seguito a una violenta lite con il compagno.

L’uomo ha aggredito la donna con un coltello. La donna spaventata si è allontanata dal proprio appartamento, lasciando l’uomo in casa con la bambina.

Avvisate le forze dell’ordine, gli agenti si sono immediatamente recati nell’abitazione, ma al loro arrivo non c’era più nessuno.

Accusato di averla rapita e uccisa

L’uomo ha 42 anni, mai denunciato per violenza domestica ma, secondo fonti vicine, già noto alla giustizia per problemi comportamentali.

Dopo una fuga durata l’intera notte, in seguito all’abbandono nel bosco della sua auto, la sovracitata Golf blu, l’uomo è stato rintracciato dagli agenti.

Arrestato attorno alle 6 del mattino, si trova attualmente in custodia di polizia. Decaduta l’accusa di rapimento, è indagato per omicidio.