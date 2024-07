Cresce esponenzialmente la preoccupazione per Camilla Suozzi, la 14enne scomparsa il 22 giugno a Pianoro, in provincia di Bologna: la ragazzina sarebbe stata avvistata a Bellaria (Rimini) insieme ad un gruppo di adulti. Per il suo ritrovamento, oltre alla grande risonanza arrivata con il passaparola sui social e al lavoro delle forze dell’ordine, si sono attivati il sindaco del Comune della riviera romagnola Filippo Giorgetti e l’associazione Penelope tramite l’avvocato Barbara Iannuccelli. Secondo le ultime informazioni, la 14enne si troverebbe in una situazione di pericolo.

Camilla Suozzi segnalata a Bellaria, gli ultimi aggiornamenti

Gli ultimi avvistamenti segnalano Camilla Suozzi a Bellaria, in provincia di Rimini. La notizia arriva da Barbara Iannucelli, avvocato dell’associazione Penelope. La dottoressa Iannuccelli fa notare che la 14enne si troverebbe in una condizione di grave pericolo.

Il motivo è l’avvistamento insieme ad un gruppo di adulti, per questa ragione l’avvocato chiede la massima condivisione del suo appello ma anche la massima attenzione per chiunque si trovi sulla riviera romagnola.

Nel suo appello, Barbara Iannuccelli scrive:

Camilla è stata segnalata a Bellaria con un gruppo di adulti. La situazione è molto pericolosa perché lei ha solo 14 anni e non può esprimere un valido consenso a stare fuori casa e chi la aiuta risponde del reato di sottrazione di minori. Fateci ritrovare Camilla! Chiamate il 113. È in grande pericolo!

La scomparsa della 14enne da Pianoro, Bologna

La vicenda ha inizio il 22 giugno. Camilla Suozzi vive a Pianoro, in provincia di Bologna, insieme alla sua famiglia. Proprio da Pianoro si è allontanata senza dare notizie alla famiglia, che ha regolarmente denunciato la scomparsa. Il primo avvistamento risale a domenica 23 giugno, quando qualcuno ha segnalato la sua presenza a Bologna, nella zona universitaria.

Una nuova segnalazione è arrivata lunedì 24 giugno, quando qualcuno l’avrebbe vista in via de’ Carracci, la via della stazione ferroviaria del capoluogo emiliano. Per questo è forte il sospetto che la giovane possa aver preso il treno per raggiungere la riviera.

Domenica 30 giugno, infine, l’ultimo avvistamento: secondo Barbara Iannucelli, che dal suo profilo social pubblica aggiornamenti sulla ragazza scomparsa, Camilla Suozzi sarebbe stata avvistata su un autobus della stazione centrale di Rimini. Per la precisione, Camilla si sarebbe trovata sulla linea 4 di Start Romagna che trasporta i viaggiatori dalla stazione di Rimini al centro di Bellaria Igea Marina. Inoltre, come già riportato, la ragazzina si troverebbe in compagnia di adulti in un bar.

Camilla Suozzi è alta circa un metro e 70 e ha un piercing al naso. Quando si è allontanata da casa indossava una maglietta nera e un paio di pantaloni scuri. Quando è stata avvistata sull’autobus della linea 4, la 14enne indossava un paio di occhiali dallo spettro di colori variegato, come quelli che vengono usati dai ciclisti. Il padre sottolinea che quando sua figlia è uscita di casa – sabato 22 giugno, ricordiamo – con sé non ha portato il cellulare né i documenti, tanto meno un cambio d’abiti in uno zaino, né una borsa.

L’intervento del sindaco di Bellaria

In campo è sceso anche Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria, che si è attivato insieme alle forze dell’ordine per ritrovare Camilla Suozzi. Il primo cittadino ha dichiarato al ‘Corriere della sera’: “Restiamo in contatto a ogni ora del giorno e con ogni mezzo a disposizione con tutti, albergatori compresi nella speranza di poterla trovare al più presto”.

Giorgetti ha anche riferito che tutti i cittadini di Bellaria “girano telefono alla mano e quando intravedono una ragazza bionda visualizzano subito la fotografia per sincerarsi che non sia lei”.