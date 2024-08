Bimba di 4 anni cade dal balcone del terzo piano a Bologna e muore, in casa c'erano la madre e una sorella

Tragedia a Bologna: una bimba di appena 4 anni è caduta dal balcone del terzo piano dall’abitazione in cui viveva con la famiglia ed è morta. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di lunedì 19 agosto nel quartiere San Donato. Secondo le prime indiscrezioni, in quel momento in casa c’erano la madre della piccola e un’altra figlia della donna.

Bimba cade dal balcone del terzo piano e muore

Le notizie sono ancora frammentarie. Secondo una prima ricostruzione riportata da Corriere della sera e Repubblica a Bologna, in via della Campagna alla periferia del quartiere San Donato, una bimba di 4 anni è precipitata dal balcone del terzo piano. In quel momento in casa c’erano la madre e la sorellina.

Secondo una prima versione riportata dagli inquirenti si sarebbe trattato di un tragico incidente, anche se per il momento non è dato conoscere le dinamiche dell’accaduto.

Tragedia a Bologna: bambina di appena 4 anni cade dal balcone del terzo piano e muore. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un tragico incidente

Secondo Fanpage, l’allarme sarebbe stato dato dai vicini di casa i quali, una volta affacciati, avrebbero notato il corpo inanimato della piccola riverso sull’asfalto lungo la strada.

Dalle prime informazioni emerge che in quel momento la madre della piccola si trovava in casa per accudire l’altra figlia, una bimba di pochi mesi. Per questo motivo, infatti, non si sarebbe accorta del pericolo in cui stava incorrendo la sua bimba di 4 anni.

I soccorsi e la morte

I vicini di casa hanno chiamato il 118. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare la bambina sul posto per poi trasportarla d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche. Una volta arrivata al nosocomio, però, la piccola è morta.

In casa della famiglia della bimba, di origini pakistane, è arrivata anche la polizia. Come già detto, gli agenti parlano di un tragico incidente.

Il caso di Capena

Nel frattempo c’è tanta apprensione per la sorte di un bambino di 5 anni. Il piccolo, nella serata di domenica 18 agosto, stava giocando nella cameretta della sua casa di Capena (Roma) con il fratellino, quando improvvisamente è caduto dalla finestra ed è precipitato per otto metri.

Il bimbo è stato trasportato presso l’ospedale Gemelli di Roma e le sue condizioni sono gravissime. In quel momento in casa c’era anche la madre, ma la donna si trovava in un’altra stanza.