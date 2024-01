Bimba di 2 mesi morta per bronchiolite all'ospedale di Desenzano del Garda: la Procura apre un'inchiesta

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una bambina di due mesi è morta all’ospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il primo referto medico riferisce di una bronchiolite, l’infezione alle vie respiratorie che in queste settimane sta avendo il suo picco in Italia.

Bimba di due mesi morta all’ospedale di Desenzano del Garda

Secondo quanto spiegato dai quotidiani locali, la piccola, figlia di una coppia di origini romene che vive in provincia di Mantova, era giunta in ospedale in condizioni disperate; è morta nel reparto di pediatria.

Da giorni, secondo quanto ricostruito, la bimba accusava difficoltà respiratorie.

Fonte foto: ANSA

Nella giornata di sabato scorso le sue condizioni sono peggiorate in un breve lasso di tempo ed è stata trasportata in ospedale.

Gli accertamenti e l’inchiesta della Procura di Brescia

Sono stati disposti accertamenti per confermare la diagnosi dei medici del reparto.

Secondo quanto ricostruito, la piccina aveva già un quadro clinico complesso dalla nascita. Le sue condizioni di salute si sarebbero ulteriormente aggravate a causa della sospetta bronchiolite.

La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla morte della bambina. Il pm ha sequestrato le cartelle cliniche e disposto l’autopsia.

Il caso del bimbo di 4 anni morto nell’ospedale di Cremona

Pochi giorni fa, sempre in Lombardia, più precisamente all’ospedale di Cremona, un altro bimbo è morto in ospedale. La vittima, 4 anni, ha accusato forti sintomi influenzali quali febbre alta e vomito. Si è spento mentre era ricoverato.

Il padre del bimbo ha chiesto che venga fatta totale chiarezza sul decesso. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia. Si attendono i risultati per avere risposte circa la causa della scomparsa.

“Per il momento mi hanno dato una spiegazione a voce – ha riferito il papà – (i medici, ndr) mi hanno detto che il bimbo ha avuto una infezione improvvisa allo stomaco che gli ha fatto vomitare sangue. Stava male da giorni, perché non lo hanno capito subito?”.