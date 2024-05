Biden preme per la pace tra Israele e Hamas: da Gerusalemme una proposta in tre fasi per il cessate il fuoco

Joe Biden si fa sponsor della pace in Medio Oriente: il presidente americano ha parlato di un piano in tre fasi, proposto dal governo di Gerusalemme, per la tregua fra Israele e Hamas. Lo stop alle armi dovrebbe inizialmente durare sei settimane, per poi diventare definitivo. Ma Netanyahu solo pochi giorni prima aveva puntualizzato che la guerra sarebbe andata avanti fino alla totale eradicazione di Hamas.

Tre fasi per la pace fra Israele e Hamas

“Ognuno dovrà fare la sua parte e noi faremo la nostra: questo è davvero un momento decisivo”. Queste le parole con le quali Joe Biden ha presentato il piano di pace per Gaza.

“Israele ha fatto la sua proposta, Hamas dice che vuole il cessate il fuoco, questo accordo è un’opportunità per dimostrare che queste sono le loro vere intenzioni”, ha aggiunto.

Fonte foto: IPA

Il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

E ancora: “Israele ha ora offerto una nuova proposta completa. È una tabella di marcia verso un cessate il fuoco duraturo e verso il rilascio di tutti gli ostaggi. Questa proposta è stata trasmessa dal Qatar ad Hamas“.

Questa proposta di pace arriva in seguito a due fatti recenti e importanti: l’attacco di Israele a Rafah e il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte di Norvegia, Irlanda e Spagna.

La prima fase

La prima fase dovrebbe durare sei settimane e includerebbe un cessate il fuoco totale, il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza, il rilascio di un certo numero di ostaggi, tra cui donne, anziani e feriti, in cambio del rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi. Fra gli ostaggi rilasciati dovrebbero esserci anche alcuni cittadini americani.

La fase uno prevede anche la restituzione alle famiglie dei resti degli ostaggi uccisi. E i “civili palestinesi – specifica Biden – torneranno nelle loro case in tutte le aree di Gaza, compreso il nord. Gli aiuti umanitari aumenteranno con 600 camion che porteranno aiuti a Gaza ogni giorno”.

Durante questa tregua preliminare, Israele e Hamas “negozieranno gli accordi necessari per arrivare alla fase due, che è la cessazione permanente delle ostilità“, ha affermato Biden.

Alle sei settimane si potrà anche aggiungere del tempo supplementare, ma a patto che i negoziati tra Israele e Hamas continuino. I mediatori del piano di pace saranno gli Stati Uniti, l’Egitto e il Qatar.

La seconda fase

Definiti i piani di pace, si passerà alla fase due che vedrà il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora vivi. Verranno rilasciati anche i soldati.

“Se Hamas manterrà i suoi impegni, il cessate il fuoco temporaneo diventerà permanente“, ha affermato Biden.

La terza fase

Nella terza fase inizierà un massiccio piano di ricostruzione di Gaza. “Questa è l’offerta che abbiamo sul tavolo”, ha concluso Joe Biden.

L’obiettivo di Netanyahu

Nonostante la presentazione di questa road map per la pace, autorizzata dal governo israeliano, solo pochi giorni prima Netanyahu aveva confermato che “la guerra non finirà finché non saranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati”, inclusa “l’eliminazione dei miliziani e del governo di Hamas“.