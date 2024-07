Biden irrita Giorgia Meloni, il video con le smorfie della premier infastidita dal ritardo del presidente Usa

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Smorfie e occhi rivolti al cielo. Sta facendo il giro del mondo un video in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si mostra visibilmente infastidita dal ritardo di Joe Biden, prima della conferenza del presidente degli Stati Uniti a margine del vertice Nato a Washington. Il summit dei Paesi del patto Nord Atlantico si è concluso nella giornata di giovedì 11 luglio.

Giorgia Meloni infastidita dal ritardo di Joe Biden: il video

Nelle immagini, girate poco prima del discorso del presidente americano al vertice Nato, la premier italiana appare piuttosto scocciata.

Parlando con alcuni colleghi, la leader di Fratelli d’Italia si guarda il polso e indica un orologio immaginario, mimando il gesto di un evidente ritardo.

Fonte foto: ANSA Biden parla durante una conferenza stampa a margine del 75° anniversario del vertice della Nato a Washington

Le reazioni sui social

Il video è subito diventato virale sui social.

“Giorgia Meloni ha alzato gli occhi (rolls-eyes) per il ritardo di Biden e ha finto per guardare un orologio immaginario durante un momento di frustrazione al vertice Nato di questa settimana”, ha scritto in un post l’account del quotidiano britannico The Daily Telegraph.

“Le faccette di Giorgia Meloni al vertice Nato… imbarazzante…”, ha invece scritto con tono di rimprovero un utente su X.

“Quando chiedi a tua moglie dove sono i calzini…”, ha commentato ironicamente un altro profilo.

Biden e il lapsus con Zelensky

Nel frattempo, ospite del vertice a Washington (organizzato in occasione del 75esimo anniversario della Nato), Biden si è reso protagonista di una nuova gaffe, facendo confusione sui nomi dei suoi colleghi.

Poco prima di entrare in sala per la consueta conferenza stampa, il presidente 81enne ha infatti presentato Volodymyr Zelensky come Putin.

L’errore ha immediatamente fatto il giro dei media americani, ed è stato sottolineato dai giornalisti nel corso della conferenza.