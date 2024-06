Biden disastroso nel dibattito con Trump, lui smorza: "È andata bene". E sui problemi alla voce: "Sono malato"

Arrivano le prime dichiarazioni di Joe Biden dopo il duello televisivo con Donald Trump, andato in scena ad Atlanta nella notte italiana tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno. Il presidente degli Stati Uniti tenta di rassicurare il partito democratico, preoccupato della sua debole performance durante il dibattito. Sulle sue condizioni di salute taglia corto: “Sono malato”.

Prime dichiarazioni di Biden

“Penso che abbiamo fatto bene“. Sono queste le prime parole di Joe Biden consegnate ad alcuni giornalisti in un locale di Atlanta, dopo il faccia a faccia con il rivale Donald Trump, il primo in vista delle presidenziali di novembre.

Secondo quanto riferito da Fox News, gli è stato chiesto se avesse qualche timore riguardo alla sua prestazione nel duello, che diversi osservatori hanno definito debole.

“No, è difficile discutere con un bugiardo, il New York Times ha sottolineato come (Trump ndr) abbia mentito 26 volte. Grandi bugie”, ha risposto il presidente americano.

Poi ha tagliato corto quando gli sono state fatte alcune domande sui problemi alla voce emersi durante il dibattito: “Sono malato”.

Trump-Biden, duello tv

Quello tra Trump e Biden è stato un primo confronto televisivo carico di tensione. Tra i momenti salienti, emergono le accuse del presidente americano al tycoon sul caso dei pagamenti illeciti a Stormy Daniels.

“Hai fatto sesso con una pornostar mentre tua moglie era incinta, hai la morale di un gatto randagio“, ha dichiarato Biden, mentre Trump si difende con un “non ho fatto sesso con una pornostar“.

Attimo di gelo durante le domande su Israele: L’ex presidente degli Stati Uniti ha accusato Joe Biden di comportarsi “come un palestinese, anche se non piaci nemmeno a loro perché sei debole“.

La salute di Biden preoccupa i dem

La fiacca prestazione di Joe Biden nel duello contro Trump, ha scatenato il panico tra i democratici, tanto che David Axelrod, noto consulente politico del partito, ha definito la performance un vero e proprio “choc”.

Entrato in scena per primo su invito dei moderatori Dana Bash e Jake Tapper, il presidente è apparso sin da subito in difficoltà, soprattutto a causa della voce roca e fioca. A metà dibattito è stata la sua campagna elettorale a chiarire che si tratta di raffreddore.

Ciò nonostante, i democratici sembrano sempre più incerti sulla capacità di Biden di affrontare la corsa per la Casa Bianca a causa delle sue condizioni di salute, sollevando interrogativi sulla possibilità di sostituirlo con un altro candidato.