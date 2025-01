Bici giù dai Murazzi, Sara Cherici pentita? Papà di Mauro Glorioso risponde alla giovane condannata a 16 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La tragedia dei Murazzi, che ha visto Mauro Glorioso colpito da una bici lanciata da Sara Cherici e altri ragazzi, continua a far discutere. Mauro, studente di medicina rimasto tetraplegico dopo l’incidente del 21 gennaio 2023, è al centro di una polemica sulle scuse della ragazza condannata a 16 anni. Il padre Giuseppe Glorioso non crede alla sincerità del pentimento di Cherici, definendo le sue parole tardive e contraddittorie.

La vicenda dei Murazzi

La sera dell’incidente, un gruppo di adolescenti ha scaraventato una bici di 23 chili dalla balaustra dei Murazzi a Torino, ferendo gravemente Mauro Glorioso. Sara Cherici, coinvolta nel gesto, è stata condannata per tentato omicidio.

In un’intervista recente, ha dichiarato di pensare ogni giorno a Mauro e ha raccontato di aver scritto una lettera alla famiglia Glorioso, affermando di non sapere se fosse stata letta.

Fonte foto: ANSA

I carabinieri ai Murazzi di Torino

La risposta di Giuseppe Glorioso

Giuseppe Glorioso, padre del giovane studente, ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni di Sara Cherici.

“La lettera ci è stata recapitata ed è stata commentata dai nostri legali quando abbiamo formulato parere negativo all’istanza di giustizia riparativa“, ha spiegato l’uomo al Corriere della Sera, sottolineando come prima di quel momento non fosse mai arrivata una scusa sincera da parte della ragazza.

Le parole di Cherici durante l’intervista hanno suscitato ulteriore rabbia nella famiglia Glorioso, soprattutto quando ha affermato che, tornando indietro, non avrebbe denunciato l’amica coinvolta.

“Non ha detto che avrebbe fatto di tutto per impedire il gesto o chiamato i soccorsi subito. Ha detto: Non lo so. Questo dimostra l’assenza di un vero pentimento”, ha aggiunto Giuseppe Glorioso.

Il pentimento di Sara Cherici

Per la famiglia Glorioso, le parole di Sara Cherici sono un’ulteriore dimostrazione della mancanza di consapevolezza da parte della giovane.

Le scuse di Sara Cherici sono percepite come poco genuine dal padre di Mauro Glorioso.