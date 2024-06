Bici elettrica lasciata in carica va a fuoco in zona Cruillas a Palermo, appartamento in fiamme

Paura in un appartamento a Palermo, nel quartiere Cruillas: un incendio è divampato dopo che una bici elettrica è stata lasciata in carica ed è andata a fuoco. L’episodio si è verificato in un’abitazione al piano terra in viale Lazio ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime indiscrezioni, non ci sarebbe alcun ferito.

Bici elettrica lasciata in carica va a fuoco

In viale Lazio, nel quartiere Cruillas di Palermo, un appartamento è andato in fiamme. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno allertato le autorità non appena hanno notato le lingue di fuoco.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto e hanno spento il rogo. Secondo un prima ricostruzione fornita dai tecnici della squadra di soccorso, come riporta ‘Palermo Today’, a causare l’incendio potrebbe essere stata una bici elettrica lasciata in carica.

Fonte foto: TuttoCittà.it A Palermo, nel quartiere Cruillas, una bici elettrica lasciata in carica è andata a fuoco e ha provocato un incendio all’interno di un appartamento. Fortunatamente non si registrano feriti

Ancora, sempre secondo ‘Blog Sicilia’, il mezzo elettrico che avrebbe provocato un incendio potrebbe essere un monopattino. L’abitazione ha riportato dei danni.

Come già detto, fortunatamente l’incendio dell’appartamento non ha provocato feriti né tra gli occupanti né tra i residenti.

L’incendio al Burger King

Poche ore dopo un altro incendio ha interessato il capoluogo siciliano. In viale Regione Siciliana un fast food della catena Burger King è andato a fuoco dopo un focolaio partito dalle cucine. Le fiamme hanno raggiunto l’esterno e la vegetazione circostante.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e alcune ambulanze. Una ragazza, infatti, è stata soccorsa per un’intossicazione dovuta al fumo. Per il momento non sono note le cause dell’incendio, e le operazioni di spegnimento sarebbero ancora in corso.

L’incidente a Lecce nel 2022

Nel giugno 2022 un episodio analogo aveva avuto luogo a Lecce. Un uomo di 56 anni stava ricaricando la bici elettrica all’interno della sua stanza, quando all’improvviso il mezzo è esploso.

L’uomo era stato trasportato in ospedale in codice rosso con gravi ustioni di primo e secondo grado sul 25 per cento del corpo.