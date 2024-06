Maxi incendio al Burger King di Palermo, le fiamme raggiungono la vegetazione: il video dello spegnimento

Un maxi incendio ha colpito il Burger King di Palermo, ubicato in viale Regione Siciliana e in prossimità della rotonda di via Belgio. Le informazioni sono ancora in divenire. In questo momento i vigili del fuoco sono al lavoro con le operazioni di spegnimento. Secondo le prime indiscrezioni, le fiamme sarebbero divampate dall’interno del fast food, come riporta ‘Palermo Post’.

Nel frattempo le lingue di fuoco si sono mosse fino a colpire la vegetazione circostante. Contestualmente all’arrivo di diverse squadre dei vigili del fuoco, in viale regione siciliana sono arrivate anche alcune ambulanze per puro scopo precauzionale. Secondo ‘Palermo Post’, infatti, per il momento non ci sono notizie di feriti gravi, ma secondo ‘Blog Sicilia’ una giovane sarebbe rimasta intossicata dal fumo.

L’intervento dei vigili del fuoco potrebbe richiedere diverse ore. Non si registrano, per il momento, importanti disagi sulla circolazione lungo l’area, anche se le forze dell’ordine hanno invitato i cittadini a tenersi possibilmente lontani dal luogo interessato dall’incendio.

Non sono note, mentre scriviamo, le dinamiche che hanno provocato le fiamme dall’interno all’esterno dei locali. ‘Blog Sicilia’ comunica che l’incendio sarebbe scoppiato dalle cucine del noto fast food. Le notizie sono in aggiornamento.