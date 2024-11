Bianca Balti si mostra senza capelli per il tumore: il post sui social dopo la chemio è virale

Bianca Balti, supermodella italiana di fama internazionale, ha condiviso su TikTok un video in cui si mostra per la prima volta senza capelli. Il post, accompagnato dalla frase motivazionale “And She Gave No Fucks. Not Even One. And She Lived Happily Ever After The End”, è diventato virale, suscitando una forte ondata di solidarietà e sostegno da parte dei fan e dei colleghi. Il messaggio che trasmette è chiaro: Bianca sta affrontando il tumore con una determinazione incrollabile, scegliendo di condividere ogni fase della malattia con chi la segue.

Bianca Balti senza capelli per il tumore

A settembre, la modella aveva annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro alle ovaie al terzo stadio.

Da allora, ha intrapreso un difficile percorso tra interventi e chemioterapia.

Fonte foto: ANSA

Bianca Balti

Già nel 2022, Bianca aveva subito una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1, che aumenta il rischio di tumori al seno e alle ovaie.

Nonostante la prevenzione, quest’anno è arrivata la diagnosi che ha cambiato nuovamente la sua vita.

Il video virale su TikTok

Nel suo ultimo post, Bianca Balti appare prima con un taglio di capelli molto corto, poi completamente rasata, un cambiamento che aveva già anticipato in un recente post su Instagram, scherzando sui disagi di “sentire freddo” senza capelli.

Questo gesto, oltre a essere un adattamento ai trattamenti che comportano la perdita della chioma, rappresenta simbolicamente l’accettazione della sfida e la volontà di non nascondere la propria vulnerabilità.

Un messaggio di forza e speranza

Bianca Balti si è sempre mostrata sincera e trasparente sul suo percorso, trasformando la sua battaglia contro il tumore in un’occasione per ispirare gli altri e per sensibilizzare sulla prevenzione.

Con il suo coraggio, continua a trasmettere un messaggio potente di forza e speranza, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, è possibile trovare bellezza e amore per la vita.